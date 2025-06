¡Llegó el rey del wichi! Franklyn Robinson está listo para brillar en Tu Cara Me Suena 2025, conoce aquí todos los detalles

Si hay algo que no se puede ensayar, es la autenticidad. Y si alguien personifica eso, es Franklyn Robinson. El popular “Rey del Wichi” llega a Tu cara me suena 2025 con un estilo muy suyo: sin filtros, sin libreto... y sin mucha gana de ensayar para dejar fluir la espontaneidad que tanto lo caracteriza.

Tu Cara Me Suena

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuando Franklyn Robinson pisa un escenario, el aire cambia. Algo se enciende. El brillo, el escándalo, el humor irreverente, la autenticidad sin filtro… y, claro, el “wichi”. Ahora, ese torbellino de carisma llega a Tu cara me suena 2025, dispuesto a ponerle sabor, ritmo y sorpresas a cada gala.

¡Y no viene como un concursante más! Es showman, periodista, conductor, activista, creador de frases virales, y ahora, imitador de artistas legendarios. ¿Puede alguien como Franklyn transformarse en Shakira, Juan Gabriel o Bad Bunny? Él dice que "sí" y que además lo hará con más drama que una novela turca.

El regreso de Tu Cara Me suena 2025 nos ha emocionado a todos, y, ahora que se han ido revelando sus participantes, es hora de hablar del que se titula "El rey del wichi", apodo que Franklyn mismo abrazó como un sello personal.

En la jerga panameña, “wichi” es sinónimo de chisme, pero también de ese picante social que a veces incomoda, y que muchas veces revela verdades necesarias. Con su estilo frontal y sin pelos en la lengua, Franklyn ha construido una carrera marcada por la polémica… pero también por el impacto cultural.

"En una sola palabra yo me defino como un improvisador. Improviso TODO, creo que los que más improvisamos somos mucho más felices", fueron las primeras palabras de Franklyn en su entrevista.

¡Y es que su estilo no se puede negar! Robinson ha sabido mantenerse vigente, reinventarse y navegar las aguas turbulentas de la fama con una mezcla de humor, inteligencia y descaro. Su entrada a Tu cara me suena es la evolución natural de su personaje mediático: ahora no solo opina del espectáculo, lo protagoniza.

¿Qué expectativas tiene el "Rey del wichi" en Tu cara me suena?

"Yo creo que cuando mi familia me vea aquí todos van a gritar. A mi me gusta el desorden, la fiesta; es más, cuando me llamaron lo primero que dije fue que ahí iba a estar yo", siguió diciendo.

Participar en Tu cara me suena es toda una experiencia. Cada semana, las celebridades deben convertirse en otro artista: gestos, voz, movimiento, vestuario, presencia. Es una maratón de transformaciones, y Franklyn lo sabe.

"A mi no me gusta ensayar, yo prefiero brindar sorpresas, el problema es que canto ¡Absolutamente mal!", dijo Franklyn antes de ponerse a cantar Hacer el amor con otro, de la autoría de Alejandra Guzmán.

¿Qué es más difícil para Franklyn, imitar la voz o los movimientos?

"Para mi ambas cosas son difíciles, no me imagino interpretando por ejemplo la voz de Adele, aunque quizá sus movimientos si ya que no se mueve y solo canta congelada", confesó.

Ahora bien, el formato del programa obliga a cada participantes ha enfrentarse a sus facetas más escondidas, incluida la transformación de voces y personalidades de su género contrario.

"El artista que más me puede costar interpretar es Beyonce. Ella es una mujer completa y nunca falla, ¡Es una diosa! y yo no puedo con todo lo que ella hace", fueron las palabras del Rey del Wichi.

Pero... ¿En quién le gustaría convertirse?

"Me encantaría imitar a Demphra", habló mientras coreaba "USH", uno de los temas musicales de la cantante. Además, nos reveló que para su primer show, le encantaría imitar a un personaje como Whitney Houston, con peluca, en ingles y vestuario incluido.

Por otro lado, Franklyn ya advirtió que no piensa pasar desapercibido. Su meta no es solo ganar, sino hacer historia. "Humildemente les pudo decir que mi mayor competidor, soy yo", puntualizó mientras reía.

Los fans lo esperan con ansias. Porque saben que, con Franklyn, cada presentación es impredecible. Puede que lo veamos cantando con lágrimas, bailando con tacones o soltando un discurso al estilo de una reina de belleza. Pero lo que es seguro es que nadie cambiará de canal.

Franklyn no necesita presentación. Lo conocen en todo Panamá como el conductor sin pelos en la lengua, el activista que incomoda con la verdad y el alma de cada programa donde aparece. Ha sido jurado, comentarista, conductor, productor… y ahora está del otro lado: como competidor. ¿El reto? Transformarse en un artista distinto cada semana.

Tu cara me suena 2025 será diferente con Franklyn en competencia. No solo por su talento, sino porque él representa una versión del arte que es libre, diversa y profundamente humana. Él no solo canta, no solo actúa: conecta.

Y mientras el escenario se llena de luces, humo y transformaciones, una cosa es segura: el “Rey del Wichi” no vino solo a imitar… vino a conquistar.