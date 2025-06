¡Kabliz cambia el beat! El reguetonero panameño se une a Tu Cara Me Suena 2025

Imagina esto: luces bajas, una peluca en la mano, un micrófono que no es el suyo, y un vestuario que jamás pensó usar. ¿Dónde está el beat? ¿Dónde está la pista urbana que siempre lo acompaña? Bienvenido al nuevo mundo de Kabliz en Tu cara me suena 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/La música urbana panameña pisa con fuerza el escenario de Tu Cara Me Suena 2025 con la participación de uno de sus talentos más trabajadores, tenaces y versátiles: Kabliz. El joven cantante, que ha ido labrando su nombre dentro del género del reguetón en Panamá, da un giro inesperado en su carrera al aceptar ser parte del elenco de la nueva temporada del famoso show de imitaciones.

Lejos del estudio de grabación y de sus habituales beats urbanos, Kabliz está listo para subirse a un escenario completamente diferente. Vestuario, coreografías, caracterización y, sobre todo, imitaciones vocales que lo sacarán de su zona de confort, y lo empujarán a explorar una nueva dimensión de su talento.

“Lo primero que pensé cuando me ofrecieron entrar a Tu Cara Me Suena fue que esto me iba a sacar totalmente de mi zona de confort”, confesó. “Pero también pensé que sería una experiencia única, algo diferente que me daría una nueva faceta como artista. Me gusta evolucionar, y este reto me va a llevar a otro nivel”.

Con una carrera en ascenso, Kabliz representa a una nueva generación de artistas urbanos panameños que están comprometidos con su música, pero también con su crecimiento personal y profesional. Aunque su estilo es reggaetón, su mentalidad va mucho más allá de los géneros musicales.

“Yo soy un tipo trabajador. Esa es la palabra que mejor me define”, dice con firmeza. Y precisamente eso, su ética y disciplina de trabajo, es lo que muchos descubrirán en su participación en este megaproyecto de TVN.

De Natalia Lafourcade a Randy Nota Loca: los extremos del reto

Entre los muchos desafíos que implica Tu Cara Me Suena, uno de los más complejos es convertirse en otro artista. Para Kabliz, esa es una de las partes más emocionantes. Y también una de las más impredecibles.

“Me encantaría interpretar a Natalia Lafourcade. Sé que nadie se espera eso de mí, pero ahí está el reto", confesó en su entrevista. Pero también espera con ansias tener la oportunidad de representar a artistas de su propio género, como Randy Nota Loca, una de las figuras del reggaetón que más ha admirado desde sus inicios. Y como buen fanático de la escena urbana panameña, hay un artista local que sería un honor interpretar: El Roockie.

Entre lo que quiere… y lo que teme

Pero no todo es emoción. Parte del encanto del programa está en la incertidumbre. Cada semana, los participantes deben enfrentar imitaciones completamente fuera de su zona de confort. Y sí, hay artistas que a Kabliz no le gustaría que le tocaran.

“Te voy a ser sincero… si me ponen a imitar a Yailin La Más Viral, me van sacar de mi zona de confort”, dice riendo pero en serio. “Me sacaría demasiado de mi estilo. Aunque siento que todo lo que diga aquí va a ser usado en mi contra”, puntualizó.

Ese es, justamente, el espíritu del show: transformación, riesgo, sorpresa. Y Kabliz está listo para entregarse por completo, incluso cuando los nervios aparezcan. Para él, el escenario es un espacio sagrado, y por eso, antes de cada presentación, tiene un ritual que nunca deja pasar.

“Siempre oro antes de salir. Le pido a Dios que todo salga bien, que la gente disfrute y que yo me sienta feliz con lo que doy. Esa conexión espiritual me centra y me recuerda por qué estoy aquí”, revela.

¡Una experiencia única!

Con su carisma natural, su determinación de acero y su deseo de evolucionar, Kabliz se perfila como una de las grandes sorpresas de Tu Cara Me Suena 2025. Su participación promete momentos memorables, transformaciones inesperadas y mucha emoción.

¿Será Natalia Lafourcade? ¿Cantará como El Roockie? ¿Se atreverá con una diva urbana? Pase lo que pase, una cosa es segura: Kabliz no viene a jugar. Viene a transformarse, a trabajar duro y a mostrar que en la música, como en la vida, los límites están para romperse. Prepárense para ver a Kabliz como nunca antes. El escenario está listo. Las luces se encienden. Y el beat... está a punto de cambiar.