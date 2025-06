Marigaby cumple un sueño en Tu Cara Me Suena: 'Lo escribí, lo pedí y hoy lo vivo', conoce más de ella aquí

Ciudad de Panamá, Panamá/La nueva temporada de Tu Cara Me Suena 2025 viene cargada de talento, emociones y muchas sorpresas. Uno de los rostros que más expectativas ha generado es el de Marigaby, una artista panameña que se define a sí misma como una persona polifacética, con una energía vibrante y una pasión genuina por el arte en todas sus formas. Para ella, ser parte del programa no solo representa un reto profesional, sino también el cumplimiento de un sueño largamente acariciado.

“Cuando me dijeron que iba a estar en Tu Cara Me Suena, lo primero que pensé fue: esto es lo que yo quiero. Lo deseaba desde hace mucho y lo puse en mi cuadro de los sueños”, confesó Marigaby durante su entrevista oficial para el programa. Con esa frase dejó claro que su participación no es una casualidad, sino el resultado de una visión clara, enfocada y cargada de ilusión.

Y es que así es ella: una artista de metas claras, de energía positiva y de espíritu polifacético. Marigaby no solo canta, también baila, actúa, comunica. Se mueve con naturalidad entre distintos escenarios porque el arte es, para ella, una forma de vida.

Una faceta nueva, un reto personal

Aunque tiene años de experiencia en el mundo artístico, Tu Cara Me Suena representa una nueva aventura. No se trata solo de salir a cantar: aquí se transforma, se mimetiza, se convierte en otros artistas cada semana. Y aunque eso suena desafiante, a Marigaby la idea le emociona más de lo que le asusta.

“Sé que mis amigos y mi familia se van a sorprender cuando me vean. Esto es algo que siempre quise hacer, pero no se había dado. Ahora que llegó el momento, lo voy a disfrutar al máximo”, cuenta con emoción.

Y es que quienes conocen a Marigaby saben que ella no es de quedarse en su zona de confort. Su carrera ha estado marcada por la exploración constante de distintos ámbitos creativos: desde la música hasta la actuación, pasando por la danza, la moda y la televisión. “Soy una persona polifacética, me gusta expresarme a través del arte en todas sus formas”, aseguró.

El reto de imitar y el arte de atreverse

Uno de los principales desafíos del programa es, sin duda, imitar a grandes figuras de la música. Desde el vestuario hasta los gestos, pasando por la voz y la presencia escénica, cada gala representa una transformación total. Marigaby lo sabe, y aunque reconoce que habrá obstáculos, su actitud es de valentía y entrega.

“Lo que más me puede costar es imitar la voz. Es algo que requiere mucha técnica y concentración. Pero no tengo miedo", comentó con determinación.

Jennifer Lopez: su ídola de siempre

Si hay una artista que ha marcado la vida de Marigaby, esa es Jennifer Lopez. “Desde pequeña la admiro. Su energía, su versatilidad, su forma de entregarse en el escenario… simplemente me inspira”, dijo emocionada. No es de extrañar, entonces, que una de sus canciones favoritas sea Let’s Get Loud, un himno de empoderamiento y ritmo que refleja muy bien la personalidad vibrante de la panameña. ¡Incluso, la llegó a cantar en su entrevista!

¿Y si le toca Bad Bunny?

Cuando se le preguntó qué artista le resultaría más difícil de imitar, no dudó en mencionar a Bad Bunny. “¡Uff! Creo que me costaría bastante. Su estilo es muy particular, tiene una forma de cantar que parece sencilla, pero no lo es. Tiene mucha actitud y hay que tener flow para lograrlo”, explicó entre risas.

A pesar de este posible reto, Marigaby asegura que no tiene problema alguno si le toca interpretar a un artista masculino. De hecho, uno de los cantantes que más le gustaría imitar es Marc Anthony. Además, destacó que un artista panameño al que le encantaría rendirle homenaje en el escenario es Rubén Blades.

¡Preparada para competir!

El escenario de Tu Cara Me Suena no solo reúne talento, sino también competencia. Cada semana, los participantes deben superarse a sí mismos mientras se enfrentan a sus compañeros, quienes también tienen un alto nivel artístico. Marigaby lo tiene claro: “Todos van a ser competencia, todos son muy buenos, no tengo dudas. Pero no me voy a dejar”, afirmó con seguridad.

Sin embargo, su enfoque no está en la rivalidad, sino en dar lo mejor de sí misma y disfrutar cada momento. “Sé que cada uno va a poner el corazón en sus presentaciones. Yo lo haré también. Me estoy preparando, me estoy cuidando, estoy estudiando. Quiero que cada presentación sea memorable”.

Lo que viene: una temporada inolvidable

Con su energía, carisma y determinación, Marigaby promete ser una de las grandes revelaciones de esta edición de Tu Cara Me Suena. Su versatilidad, su amor por la música y su capacidad de transformación la convierten en una competidora fuerte, pero también en una fuente constante de inspiración.

A medida que avance la temporada, los televidentes tendrán la oportunidad de ver a Marigaby como nunca antes: desafiándose, divirtiéndose y cumpliendo ese sueño que una vez colocó en su “cuadro de los sueños” y que hoy se está haciendo realidad, frente a las cámaras y ante todo un país.