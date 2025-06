¡El Ministerio del Show abre sus puertas! La Ministra ya es parte de Tu Cara Me Suena, conoce más de ella

Para muchos, estar en Tu Cara Me Suena sería una locura. Para La Ministra, es martes. “Cuando me dijeron que estaba dentro del elenco, ni lo pensé. A mí me encantan los retos, ¡me activé al segundo uno!”, cuenta, ya con el café en una mano y los tacones listos para bailar.

Tu Cara Me Suena

Ciudad de Panamá, Panamá/Si alguien pensaba que la política no podía mezclarse con el espectáculo, es porque no ha conocido a La Ministra, la influencer panameña que ha conquistado las redes sociales con su personaje irreverente, explosivo, sarcástico… y, por supuesto, “la más corrupta de todo Panamá”, como ella misma se define entre carcajadas.

Pero esta vez, no viene a dar discursos, ni a mover fondos (ficticios, claro), sino a mover el cuerpo, la voz y toda su energía en el escenario de Tu Cara Me Suena 2025.

La confirmación de su participación fue tan espontánea como su personalidad. “Cuando me dijeron que iba para el programa, no lo pensé dos veces. ¡A mí me encantan los retos!”, dice con ese tono acelerado y divertido que la caracteriza. Y es que si algo tiene claro La Ministra es que el miedo es pa’ otro, porque ella viene con todo… y con su “ministerio” completo.

El Ministerio se activa

Con más de 100 mil seguidores en redes sociales y una comunidad digital leal y ruidosa, La Ministra no llega sola a este reality: llega con todo su gabinete de fans. “Yo sé que mi comunidad me va a apoyar. El Ministerio se tiene que activar, porque la ministra se va a parar en ese escenario con todo el poder”, dice mientras lanza un beso al aire imaginario.

Y no es para menos. Su personaje, que mezcla sátira política, humor popular y comentarios sin filtro, se ha convertido en uno de los más virales del país. Ahora, el reto es que esa fuerza virtual se transforme en aplausos reales, votaciones semanales y una presencia artística que conquiste más allá del celular.

Aunque muchos la conocen por su humor ácido y sus parodias en redes, La Ministra promete mostrar una nueva faceta en este show: “Aquí van a ver que yo soy más que un personaje. Tengo talento, soy creativa, y lo mejor de todo: ¡no le tengo miedo a nada!”. Lo dice con confianza, como quien está lista para disfrazarse de ídolos musicales y lanzarse al escenario sin mirar atrás

Entre sus sueños musicales está imitar a Michael Jackson, nada menos. “¡Ese hombre era otro nivel! El ritmo, los pasos, la energía... sería brutal poder hacerle un homenaje”, dice. Pero también confiesa un pequeño temor: “Si me toca Adele, ahí sí me muero... esa voz no es de este mundo", confesó.

¡Una Ministra electrizante desde el camerino!

Cada artista tiene su ritual antes de salir a escena. En el caso de La Ministra, no hay velas, ni meditaciones zen. Lo de ella es pura corriente. “¡Yo me pongo eléctrica! Me tomo un café bien cargado, pongo música a todo volumen y me pongo a bailar como loca en el camerino”, cuenta. Es su fórmula para espantar los nervios y activar el cuerpo, el alma y la actitud.

Cuando le preguntamos a quién más le gustaría imitar, su respuesta nos lleva por dos extremos musicales: “Me encantaría hacer algo como Los Rabanes. Esa energía, ese flow… yo los escuchaba full. Pero también, y esto lo digo en serio, me gustaría intentar imitar a Pavarotti. Sería un reto brutal. Imagínate a la Ministra cantando ópera… ¡eso sí sería show!”

Su objetivo no es simplemente parecerse a alguien por fuera, sino entender cómo piensa, cómo se mueve, cómo vibra ese artista por dentro. “Lo más difícil de todo esto no es ni la ropa, ni el maquillaje, ni siquiera la voz… lo difícil es meterse en la piel del artista. Captar su esencia. Eso es lo que me va a costar, pero lo voy a dar todo.”

Shakira, Karol G y el poder femenino

Fuera de cámaras, La Ministra es una amante confesa de la música latina actual. “Estoy pegadísima con Shakira y Karol G. Esas mujeres tienen poder, historia, letras con veneno... ¡me encantan!”, dice. No descarta que alguna semana le toque ponerse en los tacones de alguna de ellas y promete hacerlo con altura y perreo consciente.

Para La Ministra, Tu Cara Me Suena es más que un show de imitaciones. Es una plataforma para que el público conozca a la persona detrás del personaje, y una vitrina para conectar desde otro ángulo.

“Esto me permite salir de mi zona de confort, mostrarme tal como soy, sin máscara política, sin filtros. Soy divertida, sí. Pero también soy disciplinada, apasionada y muy entregada a lo que hago. Me gusta sorprender y este escenario es perfecto para eso.”

¿Está el ministerio listo?

La pregunta no es si La Ministra está lista para Tu Cara Me Suena. Porque ella ya viene vestida de valentía, humor, y poder escénico. La verdadera pregunta es: ¿Está Panamá preparado para ver a su funcionaria más famosa convertirse en Michael Jackson, Pavarotti, Shakira o quien sea que el pulsador decida?

Una cosa sí es segura: va a dar de qué hablar, de qué reír y de qué aplaudir. Porque en su versión más eléctrica, creativa y sin censura, La Ministra se convierte en la nueva estrella de la música imitativa. Y como ella misma diría: "¡Esto no es política... es espectáculo, mi amor!"