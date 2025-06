Una yeyesita con flow apareció en Tu cara me suena y ella es: Valeria Retally

Ciudad de Panamá, Panamá/De niña soñaba con ser Hannah Montana, y ahora ese sueño, aunque distinto, se convierte en realidad. Valeria Retally, la influencer panameña que conquistó a miles con su carisma y energía desbordante, se prepara para mostrar una faceta completamente nueva en Tu cara me suena 2025.

La influencer más energética de Panamá se lanzó al agua sin flotador y aceptó participar en el reality donde las celebridades deben imitar a cantantes icónicos. Y cuando decimos “imitar”, no nos referimos a hacer un lipsync en TikTok con un filtro. No. Aquí se canta de verdad, se baila, se suda, se ingresa en la piel de alguien más (a veces muy apretada, con peluca incluida).

"Si yo me tuviera que definir en una sola palabra, yo diría: energética.", fueron sus primeras palabras al presentarse.

Y aunque muchos la conocen por su humor, estilo único y frescura en redes sociales, esta vez la veremos sobre el escenario, transformándose semana tras semana en distintos artistas icónicos. Para Valeria, este es un reto mayúsculo, pero también una oportunidad para que sus seguidores vean algo más: su disciplina, su entrega y su pasión por lo nuevo.

"Lo primero que pensé al aceptar este reto, es que la gente pueda conocer de mi otra faceta, no solo la Valeria competitiva, más bien la que tiene disciplina y lo da todo", confesó la influencer panameña.

Las voces agudas no son lo suyo, pero...¡Nada es imposible para ella!

"Un artista que sueño con imitar en el programa es a Danger Man, es mi sueño de ¡toda la vida!, pero, un artista que me costaría mucho interpretar sería alguien con una voz muy aguda, soy alguien de voces más graves, entonces me asusta un poco", dijo para luego comenzar a hablar en un tono más masculino.

Y así, con zapatillas listas, pelucas en camino y una sonrisa que no se le borra, Valeria se prepara para sorprender, conectar y brillar. Porque el show apenas comienza… y ella está lista para vivir su propia versión de La mejor de dos mundos.

El gran temor: imitar a Michael Jackson

Pero no todo es ilusión y emoción. Valeria tiene un miedo muy específico que, si llega a cumplirse en el programa, pondrá a prueba no solo su talento, sino su valentía personal. “Le tengo fobia a Michael Jackson desde niña. No sé por qué, pero su imagen me daba miedo. Su voz, sus gestos, su baile... todo me impresionaba demasiado”, confiesa.

Sin embargo, para esta participante sería una dicha vivir un día entero con una personalidad como Elton John. Para entender el alma artística de Valeria, hay que retroceder unos años y visualizarla en su cuarto, cantando “Best of Both Worlds” con un peine en la mano y una toalla en la cabeza a modo de peluca.

“Yo quería ser Hannah Montana. Me encantaba eso de tener una doble vida: ser normal de día y estrella de noche. ¡Eso era lo máximo!”, dijo Valeria.

Y aunque no tiene un alter ego rubio que cante country pop, hoy, con este nuevo reto, está cumpliendo ese deseo de transformarse, subirse al escenario y dar un excelente show. Por eso, promete documentar todo en redes: los bloopers, los maquillajes fallidos, los gritos en ensayo, las caídas en tacones y los momentos detrás del escenario donde se pregunta: “¿Quién me mandó a meterme en esto?”