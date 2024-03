Alcaldía de San Miguelito: El principal objetivo de Zulay Rodríguez

Panamá/La candidata presidencial por la Libre Postulación, Zulay Rodríguez, está clara de que no saldrá vencedora en los tres cargos de elección popular a los que se postuló con miras a las elecciones generales.

Rodríguez, que quiere tomar las riendas del país, dirigir la comuna del distrito de San Miguelito y además retener su curul en la Asamblea Nacional, aseguró a TVN Noticias que anda bien en las encuestas para destronar a Héctor Valdés Carrasquilla, actual alcalde de esa área.

Según Rodríguez, de ganar como alcaldesa y diputada, ella se decidirá por ser la jefa del municipio de San Miguelito.

Mi suplente Félix Cook, que es una persona como yo, iría para la diputación”, aseguró.

Su suplente, dijo es igual a ella: es una persona pro familia, luchadora, valiente como yo. Así que hay que apoyarlo”.

Héctor Valdés Carrasquilla, quien después de 11 años de estar militando en Cambio Democrático, regresó a las filas del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), intenta retener el control de la Alcaldía de San Miguelito con apoyo del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, aliado del PRD.

En ese distrito, aparte de Carrasquilla y Rodríguez, se disputan la Alcaldía de San Miguelito:

Irma Hernández , candidata de la Coalición Vamos;

, quien es candidato por la Libre Postulación y también aparecerá en la papeleta de los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista. Así como el abogado Carlos Escudero, correrá en esta elección alcaldicia por el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS).

¿Pase de factura?

Rodríguez también considera que es un “pase de factura” que, a la fecha, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que preside su copartidario Raúl Pineda, no haya entrado a ver su renuncia como actual diputada de San Miguelito. Esto, aseguró, se debe a que Pineda es cuñado de Héctor Valdés Carrasquilla, su contrincante.

Hace días, la candidata remitió una nota a la Comisión de Credenciales anunciando su renuncia como diputada, para que su caso de los lingotes de oro salga de la Corte Suprema de Justicia y sea trasladado a la justicia ordinaria.

Sin embargo, la semana pasada, Pineda indicó que cree en la inocencia de Rodríguez, quien deberá, en estos momentos, defenderse en la Corte, porque el caso aún no será analizado por Credenciales. Dejó claro que, a pesar de que la persigan a lo interno del PRD, no renunciará a ese partido. Explicó que el problema no es la membresía, es la cúpula del partido, que dirige el diputado Benicio Robinson.

No se trata de un golpe de Estado

Con respecto a su propuesta de constituyente originaria, aseguró que es una propuesta para “barrer con todo, reglas nuevas”. Cabe recordar que la constituyente originaria no es un procedimiento establecido en la Constitución para modificar esta norma. A pesar de ello, aunque analistas digan que esa propuesta sería un golpe de Estado, la diputada lo negó.

“Eso no es golpe de Estado. Incluso, yo misma tendría que someterme nuevamente. Aquí hay que cambiar todo", puntualizó.