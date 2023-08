Broce: 'Alianza con Movimiento Otro Camino no afectará mi independencia'

Ciudad de Panamá, Panamá/Despolitizar la alcaldía capitalina es uno de los planes que planteará, el actual diputado y candidato independiente y postulado por el Movimiento Otro Camino, a la Alcaldía de Panamá, Edison Broce.

Según el diputado, ha sido crítico de la gran cantidad de dinero que se destina al pago de planilla para fines políticos de personas que están nombradas “y no se sabe dónde están”.

“El dinero que se está destinando a planillas es dinero que se puede invertir en obras e infraestructuras” — Edison Broce - Diputado y candidato a la Alcaldía de Panamá

Por otro lado, Broce destacó que hacen falta áreas por descentralizar como lo son: El parque Omar, recolección de basura y la Cinta Costera que a su consideración deberían estar bajo la administración del Municipio de Panamá.

Sobre el tema de la recolección de basura, Broce señaló que de lograr que retorne a la administración del municipio, aplicaría el modelo de tercerización.

En cuanto a los costos de los alimentos, continuaría impulsando la creación de mercados periféricos.

Panamá Este y Norte, serán áreas que contarán con prioridad durante su administración, porque según el candidato han sido olvidadas.

Recalcó que su alianza con el Movimiento Otro Camino, no afectará su independencia, “por eso he buscado mis firmas, yo no le debo mi candidatura a nadie; no le debo favores ni a políticos, ni ha donantes de campaña, las decisiones las tomo y seguiré demostrando independencia”.