Fondos para salvar a la CSS procederán de la eliminación de 'botellas', dice Rómulo Roux

Panamá/El candidato presidencial del partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista, Rómulo Roux, aseguró que para salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social, primero "tapará" la fuga de todos los fondos que se pierde en la entidad y en el gobierno central, los cuales, dijo se pueden utilizar para cubrir las pensiones de los jubilados.

¿De dónde saldrán los fondos?

“Nosotros vamos a garantizar el pago de las jubilaciones y ese dinero va a venir en gran parte del gobierno central. Y esa plata la vamos a sacar de recortes presupuestarios, gastos de financiamiento no justificados, de la eliminación de las 'botellas' que hay en todo el gobierno ejecutivo y los otros órganos del Estado”, planteó durante su participación en el foro organizado por la Universidad Santa María La Antigua, "Juventud Decide: stalkeando al candidato".

Durante el primer debate presidencial, Roux había manifestado que no se puede hablar de cambio en las paramétricas, aumentar la edad de jubilación, las cuotas, sin que antes el Gobierno haga su parte. “El que se tiene que sacrificar es el Gobierno, aquí la plata se está botando”, precisó.

Explicó que una vez obtenidos los fondos, llamará a un diálogo "con fecha de cumpleaños" para tomar las decisiones respecto al programa.

Lo primero que hará Roux

Roux también reiteró que, de ganar la presidencia de la República el próximo 5 de mayo, lo primero que hará será convocar a una constituyente paralela para reformar algunos temas de la Constitución.

El candidato, que ha sido cuestionado y señalado como “abogado de la mina”, dejó claro que ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia y que también existe una norma que no permite más concesiones mineras en el país, por lo que, a su juicio, lo que queda por hacer es el “cierre ordenado” y “definitivo” de la mina.

“Cuando hablo de ordenado me refiero a garantizar que no haya más daños ambientales de los que ya se han hecho. Hemos propuesto que haya una autoridad que se encargue del cierre de la mina, hay que traer expertos de afuera, personas que sepan cómo sin afectar el ambiente”, expresó a los estudiantes de la USMA.

Otro aspecto que planteó fue que el cierre de la mina no debe traer costos a los panameños. “A mí no me parece justo que Panamá tenga que pagar por el cierre de la mina”, dijo.

De igual forma, señaló que hay que analizar la parte social y laboral de aquellos que se quedarán sin trabajo.

¿Cómo manejará el tema de la descentralización?

"Yo creo en la descentralización, pero no en la paralela que se creó para robarse el dinero. Hay que eliminarla, ese es un esquema para robar, para hacer política", indicó Roux.

Calificó la descentralización como un concepto positivo, pero explicó que para que funcione no solo requiere que se le inyecten recursos, sino que se capacite al personal para que puedan gestionar fondos y hacer obras que requiera la comunidad. “Creemos en la descentralización, en el fortalecimiento, pero no en la paralela que se está usando para robar”, acotó.

