Ciudad de Panamá, Panamá/Ana Dutary es una chorrera que conoce muy de cerca los problemas que se viven en este distrito. Sabe de apagones, falta de agua, ausencia de un buen hospital, tranques y falta de planificación urbana.

Esta abogada de 28 años, aspira a llegar a la Asamblea Nacional en las elecciones generales de mayo del 2024 con una propuesta de ser más agresiva con el rol fiscalizador de este órgano del Estado.

“Siempre me ha gustado participar de cosas en las que pueda compartir con las demás personas (…) No hay representación del Estado en un lugar donde hay muchísima población. Yo he madrugado casi toda una vida. No sé lo que es una vida sin madrugar”, destacó Dutary en su entrevista con Isaías Cedeño en el programa Caras Nuevas.

El tranque para la clase profesional y trabajadora se ha convertido en un dolor de cabeza y es parte permanente de la agenda de los candidatos. Dutary en su entrevista hizo una reflexión sobre el tema: “Los chorreranos no tenemos hobby, ya que los fines de semana nos dedicamos a dormir”.

¿Qué día son las elecciones generales en Panamá?

El Tribunal Electoral (TE) oficializó que las Elecciones Generales en Panamá se llevarán a cabo el domingo del 5 de mayo de 2024.

En estas elecciones, se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 702 representantes de corregimientos y 11 concejales, todos con su respectivo suplente para el mandato constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Por ley, en Panamá las elecciones generales se hacen cada 5 años, el primer domingo de mayo. Esta vez, según el nuevo código electoral, cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2021, el proceso abre el 1 de junio, dos años antes de los comicios.

Más de 3 millones de panameños podrán votar el día cinco a través de los 3,007 centros de votación y 7,532 mesas habilitadas, según informes sobre los acercamientos que se han realizado con estamentos de seguridad y organismos de emergencia que darán asistencia y vigilancia.