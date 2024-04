Observadores de la Iglesia Católica estarán presentes el 5 de mayo, señala Conferencia Episcopal Panameña

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el propósito de fortalecer la democracia, los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña anunciaron que cerca de 4 mil observadores electorales de la Iglesia Católica serán desplegados para supervisar el proceso electoral del próximo 5 de mayo.

Por medio de un comunicado, este grupo también se comprometió a acompañar, orientar y educar a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto de manera libre y consciente. Su objetivo es que los ciudadanos elijan a gobernantes y autoridades responsables, que trabajen con coherencia, transparencia, honestidad y eficacia, con el fin de fortalecer la institucionalidad democrática en el país.

"La coyuntura que vivimos, exige la amplia participación ciudadana. De manera particular recordamos a los católicos el sagrado deber de votar, porque no se es buen cristiano sino no se es un buen ciudadano. Salgamos a votar, en paz y fraternidad, no podemos dejar que unos pocos definan el destino de los muchos. Evitemos a toda costa ser agoreros de catástrofes o instrumentos para conflictos entre los panameños, seamos un faro de luz de los sueños y la esperanza que si es posible una buena política basada en el amor social", manifestaron.

De igual forma, convocaron a los cristianos a participar en una Jornada de Oración y Ayuno por las Elecciones en Panamá el próximo 2 de mayo, que se llevará a cabo en todas las parroquias del país, confiando en el poder de la oración para contribuir a unas elecciones justas y transparentes.

"Invoquemos al Espíritu Santo para que nos abrace con sus siete dones, y nos haga capaces de empezar el camino del adecentamiento, la honestidad y la ética, eligiendo a los mejores para que nos gobiernen y que nos guíen a construir el Panamá que todos nos meremos y soñamos", puntualizaron.