Caso José Raúl Mulino: ¿Celeridad Judicial antes de las elecciones?

Ciudad de Panamá/Por lo general, quienes administran justicia señalan que existen tiempos establecidos para cada situación. Sin embargo, en algunos casos, los ciudadanos esperan respuestas más expeditas, sobre todo cuando el tema tendría implicaciones directas en las elecciones generales de un país.

En su recta final, el proceso electoral ha estado lleno de incertidumbre y situaciones accidentadas, como el error en la diagramación de la papeleta de votación en el proceso de voto adelantado, la cancelación del voto electrónico, lo que ha levantado suspicacias y quejas entre los ciudadanos, dirigentes de la sociedad civil y la clase política del país.

Las mismas se incrementaron con las declaraciones dadas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha, y quien es el ponente de la demanda de inconstitucionalidad en el caso del candidato José Raúl Mulino, el jueves.

El magistrado que analiza la actuación del Tribunal Electoral planteada en el Acuerdo 11-1 del 4 de marzo de 2023, recibió ayer viernes la información que requería para completar su ponencia. Ante su consulta de si los partidos RM y Alianza le solicitaron la designación de Mulino como su candidato, los magistrados del TE le respondieron que habilitar a Mulino como candidato presidencial fue una decisión del pleno del Tribunal Electoral.

Tras recibir la información solicitada surge la interrogante de si la Corte le imprimirá celeridad o no a este tema, como lo han solicitado algunos ciudadanos.

Arrocha ha dicho que tiene hasta el 6 de mayo para presentar su proyecto de fallo, después de esa fecha, en un periodo de 20 días el documento circulará entre los despachos de sus colegas, por ende, la decisión final de la actuación del TE y una inhabilitación o no de la candidatura del candidato José Raúl Mulino, se daría después de las elecciones.

Pero esperar para después de las elecciones no tiene sentido para muchos, pues consideran que es un tema del proceso electoral que debe ser resuelto antes del 5 de mayo, día de las elecciones generales.

Tan pronto como recibamos respuesta de dicha comunicación, estaremos en capacidad de finalizar la redacción completa del proyecto de decisión, que pondremos a circular de forma simultánea al resto de los magistrados", precisó el jueves el magistrado.

Piden que decisión se conozca antes de las elecciones

Uno de los que considera que la Corte debe acelerar su posición es el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado. Planteó que "en vísperas de una elección y a tan pocos días, lo aconsejable sería que la Corte se pronunciara a la medida de lo posible, antes de las elecciones, porque la nación no merece estar en esta incertidumbre."

De darse una decisión después de las elecciones, según Márquez, va a ser materia de gran "angustia y discusión", pero además la situación se complicaría más si la candidatura objetada gana y la Corte indica que hay una inconstitucionalidad.

Para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, la decisión de la Corte debería ser lo más oportuna posible para causar el menor perjuicio, sabiendo que ya hay algunos que se van a causar, como es el tema de la impresión de papeletas, que está a la espera de esa decisión.

"Siempre se ha dicho que la justicia es un pilar de la democracia, por lo tanto, los magistrados de la Corte deberían comprender el impacto que tienen en la sociedad y en la coyuntura sus decisiones, y está en particular", dijo Gómez

Acotó que Arrocha prácticamente manifestó que "tiene su postura lista y que está esperando solo una respuesta del Tribunal Electoral".

A su juicio, los magistrados del TE son los responsables de lo que está aconteciendo con el mencionado caso. "Son ellos los que nos han metido en este enredo, por sus patinazos. No se trata si Mulino pudiese o no ser candidato, ya ese no es el debate, sino si la postulación violó la Constitución o no".

Por su parte, el abogado y analista político Rodrigo Noriega también coincide con Gómez en que es el Tribunal Electoral la institución que "nos tiene metidos en este laberinto", ya que, pese a las 10 horas que tardaron haciendo el acta, perfectamente pudieron convocar a los partidos Realizando Metas y Alianza para que decidieran cuál sería su nómina, evitando esta situación.

Desde una perspectiva un poco más política, el analista político Edwin Cabrera planteó que en la coyuntura en la que el magistrado Arrocha salió a exponer el proceso que lleva adelante, "introduce más elementos de tensión al tema de un posible fallo de inconstitucionalidad o no de Mulino; esta situación que se está dando no está haciendo más que victimizar al candidato".

Cabrera es de la tesis de que "en política, la victimización da réditos políticos electorales, por eso, aseguró que no entiende lo que hizo el magistrado Arrocha respondiendo preguntas sobre el proceso que nadie le pidió".

¿Qué dice Mulino?

En medio de la polémica de qué sucederá con su candidatura, José Raúl Mulino manifestó al respecto que él fue postulado por los partidos Realizando Meta y Alianza de acuerdo a los estatutos de ambos partidos, siendo ratificado en la comisión política como manda la ley.

La demanda de la candidatura de Mulino radica que mientras el Código Electoral señala que un suplente puede reemplazar a su principal, la Constitución habla de "nómina" presidencial; es decir dos candidatos, no uno.

Después de las elecciones: ¿Sustracción de materia?

La figura de la sustracción de materia también entra al complejo escenario electoral, de los magistrados fallar después de las elecciones. Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados planteó que eso es lo que cabría, pues esta figura se aplica cuando el objeto litigioso desaparece. "No pocas veces [con frecuencia] la Corte ha utilizado esa figura para no entrar a deliberar ciertas demandas de inconstitucionalidad", dijo.

Pasadas las elecciones, la decisión del fallo de la Corte podría ser poco factible. En ese sentido, Noriega planteó tres escenarios si el fallo se da después de las elecciones.

Declarar la sustracción de materia porque ya pasó la elección.

No es inconstitucional porque el señor salió electo.

Es inconstitucional, pero como mi decisión no es retroactiva, queda para el futuro.

Faltando 8 días para las elecciones del 5 de mayo, la decisión de lo que sucederá con la candidatura de José Raúl Mulino se mantiene en manos de la Corte Suprema de Justicia.