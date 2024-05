Conformación de la Asamblea Nacional: ¿Habrá alianzas para obtener mayoría?

Panamá/La contienda de este domingo no favoreció a muchos diputados que aspiraban a la reelección. Tampoco permitió mayoría de los partidos políticos. Es una Asamblea mixta, a la puerta de alianzas para obtener el control del Legislativo. Entre los 71 diputados hay caras conocidas y otras por conocer.

Solo 13 de 60 diputados que intentaban retener su curul lo lograron, de acuerdo a los resultados extraoficiales del Tribunal Electoral.

Por ahora, el control del Legislativo quedaría en manos de los diputados independientes, pertenecientes a la coalición Vamos, que tiene como figuras principales a los exdiputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, que logró 19 curules. También están dos curules independientes que será ocupadas por la diputada Zulay Rodríguez y Betserai Richards, este último impulsado por el Movimiento Independiente (Movin).

En tanto, Realizando Metas, partido en gobierno (a partir del 1 de julio), que se estrenó en el Legislativo al igual que su aliado Alianza con 13 y 2 diputados, respectivamente.

El Partido Revolucionario Democrático cuenta con 12 diputados, mientras que su aliado el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista cuenta con 1 diputado. Cambio Democrático y su aliado el Partido Panameñista lograron llevar a la Asamblea Nacional 8 diputados, cada uno. Es decir, esta alianza contará con 16 diputados.

Mientras que el Partido Popular tiene 2 diputados y el Movimiento Otro Camino 4 diputados.

Por lo general, los partidos logran acuerdo para tomarse el control del Legislativo, por lo que, no se descarta una alianza opositora u oficialista. El próximo 1 de julio se instalará la nueva conformación de la Asamblea Nacional.

Las figuras del PRD

En la lista del PRD, donde 32 de los 35 diputados de esa bancada buscaban la reelección solo lo lograron 8: El diputado bocatoreño Benicio Robinson, circuito 1-1; Jairo Bolota Salazar (3-1, Colón) retuvo; Nelson Jackson Palma (3-2, Colón); Jaime Vargas (5.2, Darién); Marcos Castillero (6-3), Raúl Pineda (8-2) Crispiano Adames (8-3), Javier Paco Sucre (8-4); Arquesio Arias (10-2). Entran al legislativo por primera vez, los perredistas: Raphael Buchanan (8-6), Flor Brenes (10-1); y Nixon Andrade (12-2).

Los aliados CD-Panameñista

Cambio Democrático (CD) que contaba con una bancada de 18 diputados, no logró reelegir a ninguno de sus diputados. Recordemos que la mayoría de los miembros de la bancada de CD se postularon por el partido Realizando Metas, debido a las disputas internas con el presidente de ese colectivo, Rómulo Roux. Solo 3 aliados a Roux fueron postulados: Ana Giselle Rosas, Edwin Zúñiga y Rony Araúz, pero no lograron salir.

CD, trajo ocho diputados nuevos, entre ellas dos caras conocidas. Se trata de Carlos Tito Afú (7-1), conocido por el escándalo del caso Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), una obra adjudicada por $400 millones al Consorcio San Lorenzo, en la provincia de Colón. En 2002, Afú denunció que los diputados habían recibido dinero para aprobar la norma.

También Manuel Cohen (6-1), quien ya estuvo en el Legislativo, pero que en la contienda de 2019 no logró la reelección. En ese circuito no había reelección, pues el perredista Alejandro Castillero no ganó las primarias en su partido. Afú derrotó al perredista Eric Broce.

A la lista se unen Yesica Romero (1-1), quien destronó al perredista Abel Beker; Julio De La Guardia (2-1). En ese circuito se intentaban reelegir los perredistas Daniel Ramos y Néstor Guardia; Orlando Carrasquilla (2-2), que le ganó al perredista Melchor Herrera.

Dídimo Pinilla del 9-4 derrotó al perredista Ricardo Torres. Gertrudis Rodríguez le ganó al perredista Ricardo Santo en el 12-3. Mientras que Eduardo Vásquez, ganó en el circuito 13-2. La curul de esa área la tenía la diputada Yanibel Ábrego, sin embargo, Ábrego no pudo postularse ya que perdió las primarias de su partido contra Rómulo Roux.

El Código Electoral establece que quien pierda en unas primarias no podrá postularse para las elecciones generales. En su lugar, Ábrego impulsaba a su primo Jorge Ramos, derrotado por Vásquez.

Su aliado el Partido Panameñista logró un diputado más de los del quinquenio (2019-2024), pero no logró reelegir a ninguno. Dentro de las caras panameñistas se encuentra José Luis Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela; el resto son caras nuevas.

Los oficialistas

El partido Alianza, que es la primera vez que pone diputados en la Asamblea Nacional, tendrá su representación con Osman Gómez (4-2), quien ya ha estado en el Legislativo, venció así al panameñista Everardo Concepción. Por Alianza también está Jony Guevara (8-1), quien llega por primera vez.

El partido Realizando Metas, también hará su debut con 13 diputados, de los cuales 4 se reeligieron. Se trata de Sergio Chello Gálvez, en el 8-3, Lilia Batista en el 13-4; en este circuito se quedaron los perredistas Roberto Ayala y Roberto Ábrego.

Alain Cedeño en el 8-6, en este circuito no lograron la reelección Cenobia Vargas del PRD, Elías Vigil (Panameñista) y Edwin Zúñiga (CD).

A la Asamblea también llegará Dana Castañeda en el 2-3, quien derrotó al panameñista Luis Ernesto Carles. Castañeda ya ha estado en el Legislativo, sin embargo, en el quinquenio pasado ejerció como subsecretaria de este órgano, pues no logró retener su curul en los comicios de 2019. No obstante, sobre su actual candidatura pesa una impugnación, que aún el Tribunal Electoral no resuelve.

Los diputados nuevos de RM serían Víctor de Jesús, hijo de la periodista Delfia Cortez (q.e.d.p) en el circuito 3-1, Rogelio Reván, también del 3-1; Jamis Acosta del 4-1, que derrotó al perredista Fernando Arce, al molirena Miguel Fanovich y al panameñista Hugo Méndez.

También entra Camacho Castro en el 8-2, dejando a un lado al perredista Leandro Ávila y Pancho Alemán, que no fueron respaldados en las urnas para su reelección. Ariel Vallarino salió en el 8-5 en esa área buscaban la reelección Génesis Arjona de CD; Alina González (PRD) y Tito Rodríguez (Molirena), pero no lo lograron. Mientras que Tomás Benavides (9-2) derrotó al perredista Ariel Alba.

Shirley Castañeda (13-1), derrotó a la perredista Kayra Harding y a la diputada de CD, Marylín Vallarino, que buscaban la reelección. Vallarino al igual que Castañeda había sido postulada por RM. Mientras que Yuzaida Marín salió en el 13-4.

MOCA y VAMOS

Mientras que el Movimiento Otro Camino, que lidera Ricardo Lombana tendrá una bancada de cuatro diputados. Todos llegarán por primera vez al Legislativo. Se trata de Víctor Carles por el circuito 2-1; José Pérez en el 8-3; Grace Hernández en el 8-4 y Ernesto Cedeño también del 8-4.

Las 19 caras de la coalición Vamos la representan, por ejemplo, en el 8-2, Eduardo Gaitán, Luis Lucho Duke, Ángel Ortega y Alexandra Brenes. En el 8-3, Walkiria Chandler y Paulette Thomas. En el 8-4 están Roberto Zúñiga y Roberto Bloise.

En la lista de los independientes también se encuentra Betserai Richards, que pese a que logró una curul en la Asamblea, su candidatura aún no está en firme. El Tribunal Electoral debe decidir sobre una apelación de impugnación a su candidatura.