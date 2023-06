Crispiano Adames: 'El PRD resurgirá de su letargo'

Ciudad de Panamá, Panamá/Acompañado de un grupo de simpatizantes, el precandidato presidencial, Crispiano Adames, se apersonó a las instalaciones del Instituto Nacional, lugar donde ejerció su voto durante las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De acuerdo con Adames, esta votación permite demostrar que el PRD está vigente con conceptos que no han sido precisamente, los que han prevalecido en los últimos cuatro años.

Agregó que no ha habido comunicación y no se ha establecido confianza con las bases del partido; además, no se ha aprovechado las grandes posibilidades que tiene el colectivo para proyectar un país de bienestar social.

Sobre la propuesta de su copartidario, Pedro Miguel González, de buscar una unificación con el exmandatario, Martín Torrijos y la diputada, Zulay Rodríguez, Adames dijo que tienen que dialogar todos.

Añadió que ha habido convocatoria, lo que significa que el PRD "que se mantenía en un letargo", resurgirá con fuerza como resurge el ave Fénix, para demostrar que sí pueden hacerlo y de manera contundente ante un candidato que no ha dado la talla "ni siquiera en un puesto institucional". Advirtió que las denuncias por hostigamiento y compra de voluntades no han parado.

Con información de Luis Jiménez