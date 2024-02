Disidentes del Molirena ‘van hasta el final’ con la alianza de Roux y Blandón

Ciudad de Panamá/Santana Hernández, del Movimiento Rescate del Molirena y quien apoya a la candidatura de Rómulo Roux, presidenciable por la alianza de los partidos Panameñista y Cambio Democrático, aseguró que su dirigencia va hasta el final, sin temor con dicha alianza, pues consideran que es la mejor opción.

Son unos 30 candidatos que se han abierto a la corriente de Francisco "Pancho" Alemán, presidente del Molirena para apoyar la alianza que presiden Roux y José Isabel Blandón. Un grupo que según Hernández representa entre el 40% al 45% del Molirena.

“Aspiramos a que para el 15 de marzo a primero de abril estemos entre 65% a 70% de la membresía del partido dando la espalda a la dirigencia y a las decisiones tomadas por el presidente del partido, Francisco Alemán”, previó Hernández.

Recordó que la decisión de oponerse a la postura de Alemán se tomó después de las elecciones internas del partido y el anuncio oficial se hizo en Veraguas donde se sumaron 16 candidatos a alcaldes, representantes y diputados. El líder del movimiento disidente agregó que para la próxima semana se sumarán 14 nuevos diputados

“Obviamente no podemos seguir la línea del partido, porque está deteriorado y se ha suscrito solamente al distrito de San Miguelito. La gente lo ha manifestado el Molirena no vota PRD y allí está el resultado de las elecciones pasadas y además de eso no hubo participación", sostuvo.