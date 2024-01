Exmagistrado del TE aclara que si el expresidente Martinelli es condenado a más de 5 años no puede ser presidente

Ciudad de Panamá, Panamá/"Si él ha sido condenado a más de 5 años de prisión, no puede ser presidente", así se refirió el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, al ser consultado sobre el proceso judicial que se sigue en contra del expresidente Ricardo Martinelli, quien es candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), pese a haber sido condenado por el delito de peculado a 108 meses de prisión en el caso conocido como "New Business".

Explicó que, en el caso de que Martinelli quede inhabilitado, Raúl Mulino, su compañero fórmula, quedaría en el cargo como principal. Situación que quizás el expresidente ya prevé, luego que, durante un evento especial del programa Mesa de Periodistas diera un espaldarazo a Mulino diciendo que el "será el próximo presidente de Panamá" y que él (Ricardo Martinelli) "estará a su lado".

Sobre estas actuaciones, Márquez advierte que, quizás Martinelli está "pensando en que ese candidato después, haciendo uso de sus facultades constitucionales otorgar algún tipo de perdón o de rebaja de la pena en tuviera que cumplir".

Por otro lado, aseguró que, si se llega a imprimir la papela y aparece la figura del expresidente, aunque esté inhabilitado "no tiene ningún tipo de efecto en la contienda".

"La papeleta no es el candidato (...) es el instrumento que se usa como instrumento para llegar a ser que algún candidato gane. Pero, si el candidato no podía ser candidato, por ejemplo, aunque aparezca en las papeletas (...) ya no puede ejercerlo, y eso pasa también con una persona que se ha puesto en una situación que constitucionalmente no puede ejercer el voto", explicó el exmagistrado del TE.

Campaña Electoral

"Las personas se dejan llevar por lo que dicen las propagandas", advierte Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) al tiempo que asegura que la mayor parte del subsidio electoral estará destinado a publicidad, y señala que en estas elecciones habrá mucha campaña sucia, una vez inicie el período de campaña electoral el próximo 3 de febrero.

Indicó que, el electorado debe guiarse por las propuestas de los candidatos, trayectoria profesional, preparación académica y no por el 'bombardeo' de publicidad de campañas sucias. Para el exmagistrado, es importante que los más de 3 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su voto el 5 de mayo, conozcan las condiciones de cada candidato, y que esas condiciones, no siempre son las más presentables, formales y agradables.

“Las condiciones también encierran el pasado del candidato, siempre que sea verdad, porque si no, se cae en la campaña sucia, pero, si es verdad lo que se dice, entonces, y puede no gustarle a un candidato, pero, si es verdad que ha ocurrido y que eso está en sus antecedentes, pues eso también debe ser materia del conocimiento de los ciudadanos para que puedan hacer su selección de la mejor manera posible con las más óptimas oportunidades de acertar en escoger a quienes nos vayan a gobernar o representar más tarde”, puntualizó el abogado especialista en Ciencias Jurídicas.

Financiamiento de campaña

Sobre las preocupaciones del magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá, por el uso de dineros de dudosa procedencia o dineros provenientes de actos ilícitos que son invertidos en campañas políticas, señaló que por este tema, el TE ha sido "muy flexible".

"Los dineros procedentes de la delincuencia o los dineros interesados en la delincuencia o por lo menos en ventajas, comprometen el proceso electoral, porque de esa manera piensan sus propietarios que pueden conseguir el favor de quienes van a ser los que gobiernan el país", indicó.

Continuó diciendo que es a través de haberle hecho esos favores a los que gobiernan, que van a tener la disposición información, de ayudas si tienen algún problema con la ley, de promover las leyes que ellos quisieran que se promovieran para hacer su trabajo más fácil.

Aseguró que, el proyecto de ley de extinción de dominio no se llegó a discutir en la Asamblea Nacional porque hay algunas personas que no quieren exponerse a que la ley "les caiga encima", y esos votos están en la Asamblea.

Los principales objetivos que tiene la ley de extinción de dominio es debilitar el músculo financiero que tienen las organizaciones criminales para expandir sus operaciones y reclutar personal. De aprobarse, todos los bienes que tenga la persona y que sean de procedencia ilícita pasarán al Estado y serán destinados a programas de prevención. Sin embargo, a pesar de haber sido presentado en la Asamblea Nacional en 2021, el proyecto quedó engavetado sin discusión y ya el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, aseguró que le tocará al próximo gobierno debatir sobre esta ley.

Recordó que, a pesar que el TE permite que los candidatos reciban "donaciones a su campaña" los aportes anónimos "no están permitidos", porque se debe saber cuáles son las fuentes de todos los dineros que se ponen en la política.

Por otro lado, calificó como "desventajoso", la asignación del subsidio electoral a los partidos y a los candidatos por la libre postulación, que no tienen la misma cantidad de recursos que los partidos políticos y en esa condición, tienen ventajas que los demás.