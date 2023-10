Exprocuradora Gómez sobre declinación de Marta de Martinelli: 'Ahora van a buscar la ficha que conviene más'

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de que, Marta Linares de Martinelli declinara a su candidatura como vicepresidenta de la República, por el partido Realizando Metas (RM), han surgido reacciones, como las emitidas por la exprocuradora de la Nación y aspirante a diputada, Ana Matilde Gómez, durante el programa Mesa de Periodistas.

Gómez, considera que la postulación se dio para lograr un fin, aunque representaba un riesgo para la República por el vínculo matrimonial que hay entre la recién declinada candidata y el expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

En una carta emitida por Linares de Martinelli al Tribunal Electoral (TE), reiteró que el país necesita que el candidato a la Presidencia de la República, por este colectivo, “tenga la oportunidad de escoger a su compañero de fórmula que lo acompañe en las elecciones de mayo de 2024, sin que exista el temor abrumador por parte de los simpatizantes que puedan afectar el futuro de esta nómina”, pero Gómez considera que su postulación ya estaba en firme.

“Yo lo que veo aquí, es una puesta en escena de una gran obra, y esta es una escena más. Yo la subo y la bajo cuando quiero. Y evidentemente no se dispararon las encuestas, es como ir sembrando en la opinión pública que voy arriba en las encuestas y luego me bloquea el tribunal", aseveró la exprocuradora de la Nación.

El pasado 24 de septiembre, el expresidente anunció a su esposa como su compañera de fórmula, para las elecciones del 5 de mayo de 2024 y fue ratificada en un directorio por Realizando Metas y Alianza.

Sobre su postulación surgieron varias reacciones, algunas relacionadas al artículo 193 de la Constitución Nacional, donde se señala quién no podrá ser elegido vicepresidente de la República; sin embargo, una vez presentada la postulación como compañera de fórmula del expresidente Martinelli, esta quedó en firme, porque nadie la impugnó, explicó Ana Matilde Gómez. "No me explicó ahora como denuncia al árbitro (Tribunal Electoral) cuando el hecho estaba en firme".

A su juicio, se ha dado un "carácter de conveniencia, ya que detrás de cada movimiento hay una estrategia para su beneficio y el de sus objetivos, que son, si no gano y no puedo correr, por lo menos enturbio el ambiente".

Considera la abogada panameña que, "ahora van a buscar la ficha que conviene más".

Y es que, el expresidente Martinelli podría quedar inhabilitado para el ejercicio de cualquier caso público por la condena de más de 10 años frente al caso New Business, que solo requiere la revisión del Segundo Tribunal de Justica para ver si confirma o no la condena, detalló la actual aspirante a diputada; por lo que, podría estar recibiendo información al respecto de su caso.

Finalmente, concluye Gómez, que hay que ver cual es la estrategia y el escenario político que busca el expresidente. "Podría ser que uno, Marta no lo disparó en las encuestas, dos, era una candidata para golpear al Tribunal Electoral y tres que en efecto maneje información que le diga que necesite cambiar la estrategia" por los resultados que saldrán del Segundo Tribunal.