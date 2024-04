Franklin Robinson declina su apoyo al panameñista Guillermo 'Willie' Bermúdez, ¿Qué sucedió?

Ciudad de Panamá/En menos de 24 horas, el candidato a representante de libre postulación, Franklin Robinson, retiró su apoyo al candidato a la alcaldía de Panamá, Guillermo Willie Bermúdez, abanderado por los partidos Panameñista y Cambio Democrático.

Ayer, lunes a inicios de la tarde, Robinson, quien aspira a ser representante del área de Río Abajo, junto con otros candidatos independientes, anunciaron su adhesión a la candidatura de Bermúdez.

Sin embargo, horas después, mediante un comunicado, expresó que el electorado de su área le solicitó que "siga solo".

Las personas de Río Abajo que me dieron su firma de respaldo para ser candidato independiente me han solicitado que siga solo, sin apoyar a nadie para alcalde ni para presidente, y así lo haré", anunció Robinson.

“No soy CD, no soy arnulfista, no soy PRD, no soy RM, no soy Moca, no soy Pais, ni pertenezco a ningún partido. Soy un ciudadano como tú, que está entrando en este mundo porque a los políticos se les olvidó ser ciudadanos y nos tocó a los ciudadanos ser políticos”, se lee en el comunicado.

Tras una caminata, dijo una señora le manifestó: “Chombo, yo voy contigo, pero muere independiente”, “la escuché, vecina, y eso haré”.

Robinson agradeció a Willie Bermúdez por tener a Río Abajo presente; sin embargo, reiteró que “las personas de Río Abajo que me dieron su firma de respaldo para ser candidato independiente me han solicitado que siga solo, sin apoyar a nadie para alcalde ni para presidente, y así lo haré".

Este medio consultó a Bermúdez su opinión, pero no respondió. Ayer, el candidato a la alcaldía del distrito de Panamá destacó que el apoyo que estaba recibiendo se fundamentaban en principios de rendición de cuentas, transparencia administrativa y participación ciudadana.