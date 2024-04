Irma Hernández, candidata a alcalde de San Miguelito, reacciona tras video en redes sociales

Panamá/Con voz resquebrajada, la candidata a alcaldesa por el distrito de San Miguelito, Irma Hernández, salió al paso de los cuestionamientos en su contra y tildó de campaña sucia las fotos y videos que hoy han revolucionado las redes sociales.

Las declaraciones de la candidata, apoyada por la coalición Vamos, se dan luego de que este lunes las redes sociales estallaran de comentarios ante fotos y videos donde se ve supuestamente a la candidata celebrando una fiesta de una supuesta santa. Esto ha molestado a varios ciudadanos que no han dejado de reprochar las actuaciones de Hernández.

Reafirmo con ustedes mi única prioridad y compromiso con el Distrito.



Ante la campaña sucia y los ataques de mis contrincantes, lo único que encontrarán de mi van a ser propuestas. pic.twitter.com/n5Jv9wigHT — Irma Hernández (@irmaehernandezb) 2 de abril de 2024

La existencia de estas publicaciones en redes, dijo Hernández, se debe a que "representamos una amenaza para los partidos políticos tradicionales y los candidatos que intentan reelegirse después de estar 20 o 30 años en el poder y que no han podido ni querido resolver los principales problemas que aquejan al distrito".

Hernández, se disputa junto con otros cuatro, las riendas del distrito de San Miguelito. Sin embargo, no es la primera vez que es cuestionada por sus acciones pasadas.

"Yo lo reconozco, me he expuesto a lugares y a circunstancias equivocadas y me arrepiento. Y solamente Dios sabe cómo es mi relación con él, solamente él entiende cuántas veces he tenido que sentarme y pedirle perdón por las veces en que le he fallado (...) nadie puede poner en duda mi fe (...)".

Señaló que sabía que toda su vida, incluso sus errores estarían expuestos al involucrarse en la política.