Juan Diego Vásquez le pide a los magistrados del TE arreglar trabas sobre el residuo

Ciudad de Panamá/El diputado independiente Juan Diego Vásquez, instó a sus colegas diputados a insistir a los magistrados del Tribunal Electoral, a que modifiquen el problema que -a su juicio- hicieron con el decreto reglamentario electoral, específicamente en el tema de los residuos, pero limitándose a entrar a discutir toda la Ley Electoral.

Y es que, el diputado independiente consideró que la propuesta de su colega Ricardo Torres que ayer fue prohijada, viene como respuesta a un decreto que, en su opinión, el Tribunal Electoral, debería analizar porque es contrario a la ley y no es conforme a derecho. Sin embargo, dijo que "en estos momentos la conversación con el TE ni con nadie deba ser para presionar.

“El decreto que tiene publicado el TE vendría a perpetuar una fórmula que no representa a los panameños, pero no estoy seguro que el proyecto del PRD es el que vaya a permitir esa discusión”, aseveró. — Juan Diego Vásquez - Diputado independiente

Recordó que en todo momento la bancada independiente ha sido firme en decir que el conteo de votos para diputados plurinominales es contrario al sentido común, matemática y deseo de los panameños, porque hay votos que cuentan más que otros.

“Lo que no queremos es que el famoso residuo siga permitiendo el doble conteo de votos”, recalcó.

Además del proyecto de Torres, se han presentado otras dos propuestas por diputados de Cambio Democrático, uno de ellos tiene que ver con el fuero penal electoral. En referencia a esta iniciativa Vásquez remarcó que siempre han estado opuestos a este fuero, porque no cree que esa figura debiese existir.

“Eso no puede ser aprobado, porque es un golpe a la justicia y más ahora que coincide con un panorama en el que hay políticos que le deben cuentas a la justicia", refutó.

Por tanto invitó a sus colegas a no tocar las reglas del juego electoral en este momento,

Acuerdo parcial entre Vamos y MOCA

Respecto a este tema, aclaró que la Coalición Vamos es un grupo de más 100 candidatos independientes que salieron a buscar firmas para poder competir contra el status quo para hacer política sin corrupción.

Explicó que lo que se ha estado conversando con el Movimiento Otro Camino es que ellos decidan no postular en los gobiernos locales para no afectar y no restar a la aspiración de los independientes, sin que estos últimos tengan que inscribirse, aparecer en la papeleta de MOCA y correr una elección en condiciones más favorables.

“Lo que queremos es que los partidos políticos y el país tengan las mejores y ofertas. La Coalición vamos se constituyó para darle un espaldarazo a los candidatos a diputados, alcaldes y representantes independientes”, sostuvo.

Reconoció que el tema de las candidaturas presidenciales va a venir. pero hoy esa decisión no está tomada