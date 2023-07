Lombana: Llegó el momento de Otro Camino y los 'independientes de verdad'

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de ser ratificado como candidato presidencial por el partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana González, se dirigió a sus copartidarios con un mensaje sobre las preocupación que tiene el colectivo por el futuro del país.

“La verdad, es un momento muy emocionante para mí. Me decían que cómo iba a gobernar si no tenía una estructura. Aquí está la estructura”, indicó Lombana al comienzo de su discurso.

Señaló que en poco tiempo el partido logró organizarse y presentar una sólida oferta electoral para cada uno de los puestos de elección popular.

Grandes desafíos

“Esto se logró con el convencimiento de que queremos y necesitamos cambiar Panamá, para hacerlo, hay que participar. Hoy comienza una nueva etapa para la política que nos debe llevar a la presidencia de la República para rescatar al Estado y sus instituciones. Felicidad es un Panamá en el que las personas sean reconocidas y tengan oportunidades por su valor propio, no porque apoyan a un político”, expresó.

Agregó que se tienen grandes desafíos que afrontar como país y que el tiempo se acabó tanto para la “mala política” como para el planeta.

“Vivimos en una región tropical, pero las aguas escasean. Explotamos un canal de agua dulce, pero nuestros ríos se están secando. El cambio climático no es una amenaza fututa, es una realizad que nos condiciona día a día. No hay ni habrá proyecto político moderno para el país que no se centre en el cuidado de nuestro patrimonio natural. Esto no se logra con proyectos de minería de cielo abierto que amenazan nuestras comunidades”, manifestó.

Contrato minero

Sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado Panameño, Lombana enfatizó estar en contra de este y de la creación de enclaves a nivel nacional. Además de estar en contra de otros contratos mineros que se propongan.

Como propuesta, resaltó que Panamá puede ser más agresivo en acciones de canje de deudas por acción climática en el país y múltiples países se encuentran interesados en esta propuesta.

Pérdida de confianza

“Otro gran desafío que tiene el país es la pérdida de confianza en la democracia. El apoyo a este punto ha decaído del 75% al 35% entre 1996 y 2021. Quienes nos han gobernado en estos 25 años, nos han drenado económicamente. Los que creemos en la democracia debemos comprometernos a un cambio definitivo. Basta de los mismos de siempre. Ellos son los responsables, no solo de la realidad que vivimos, sino los bajos niveles de confianza en nuestras instituciones”, dijo.

Agregó que estas personas aún tienen la valentía de pedirles una alianza, destacando que no “les va a garantizar sus negocios y su poder” y que es urgente garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los tres Órganos del Estado.

Por otra parte, en su discurso destacó que estará ejecutando diversas acciones para disminuir la tasa de desempleo apoyándose principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que considera “general el 80% de los empleos”.

“Por eso hemos diseñado un plan para crear más de 200 mil empleos potenciando cuatro áreas estratégicas de nuestra economía: Logística, puertos y marítimo; construcción, turismo y sector agropecuario. Esto nos permitirá reactivar la economía”, explicó.

Entre otras de sus propuestas se encuentran:

Transformar el sistema educativo

Solucionar el problema de la basura en las calles

Acabar con el desabastecimiento de medicamentos

Combatir el narcotráfico y crimen organizado

Disminuir la violencia generalizada e inseguridad

Garantizar una pensión básica para los adultos mayores

Finalmente dijo que cerca del 50% de las candidaturas dentro del partido fueron reservadas para formar alianzas con otros candidatos independientes.