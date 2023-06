Torrijos contesta a sus detractores del PRD y postea en un video por qué regresa

Luego de las críticas de varios de los que compitieron en las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD), contra el expresidente de la República, Martín Torrijos, el exmandatario posteó un video en Youtube, donde dio cuenta de las razones por las que regresa a la contienda política, con miras a las elecciones generales de 2024.

Torrijos indicó que regresa porque “están destruyendo nuestro país, los jóvenes no encuentran empleos, las mujeres están desprotegidas, nuestros viejos no pueden perder su jubilación, esto no funciona y no hay excusa que valga, tenemos que recuperar Panamá, ya lo hicimos y lo volveremos hacer”.

Más temprano, Torrijos había anunciado que en la tarde del lunes 13 de junio tendría un mensaje en sus redes sociales.

Torrijos es el candidato presidencial para las elecciones presidenciales del 2024, por parte del Partido Popular.

Durante las elecciones primarias del PRD, varios de los aspirantes criticaron al exmandatario.

Torrijos se postula fuera del colectivo que fundó su padre el general Omar Torrijos y con el que llegó a la Presidencia de la República en 2006.

El vicepresidente de la República y candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, dijo ayer en una gira en Chiriquí, antes de dirigirse hasta Penonomé, provincia de Coclé para votar en las primarias, que ha estado en contacto con las bases del colectivo, mientras que del expresidente Torrijos, “no sabe dónde estuvo en los últimos 14 años”.

Otro que fustigó a Torrijos, fue el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, quien lo catalogó de “cobarde” por no correr dentro y luego hablar del colectivo y del gobierno.