Pedro Miguel González culpa a Benicio Robinson de la 'degradación' del PRD

Ciudad de Panamá/El exsecretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, catalogó de positivo el actuar que tuvo el exmandatario Martín Torrijos, quien el pasado domingo envió un mensaje sobre el momento “crítico” que se vive dentro de este colectivo.

Para González, sería mucho más positivo, si otras figuras importantes del partido salgan a la palestra a opinar; además señaló que es cierto que Torrijos ha estado ausente del debate político nacional durante hace mucho tiempo, pero, no deja de ser un referente dentro del colectivo.

Admitió que todos los que han dirigido en su momento el PRD, han tenido su cuota de responsabilidad sobre la degradación, la desviación que ha sufrido, sin embargo, “nunca tanta como la actual dirigencia, sobre todo el liderazgo del presidente actual, Benicio Robinson”.

“Yo creo que es la peor cara que como partido político que nosotros podemos mostrar, no me refiero a Benicio, me refiero a un estilo”, enfatizó.