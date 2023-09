Martinelli y Muñoz firman acuerdo de alianza en el Tribunal Electoral

Ciudad de Panamá/La tarde de este 5 de septiembre, Ricardo Martinelli, candidato presidencial del partido Realizando Metas, y José 'Pepe' Muñoz, del partido Alianza, presentaron ante la Organización Electoral del Tribunal Electoral los requisitos para concretar la alianza entre ambos colectivos.

Una vez cumplido este paso, ambos procedieron a firmar un acuerdo de alianza, con miras a las elecciones 2024.

El expresidente Martinelli señaló que, con esto, se formaliza la primera alianza política para las próximas elecciones, asegurando que “es una alianza ganadora que va a pelear por los intereses del pueblo y va a cambiar a Panamá, porque Panamá se está yendo por el barranco”.

Dijo sentirse honrado de poder formalizar esta alianza con su amigo ‘Pepe’ Muñoz.

Martinelli, en un principio, evitó dar certeza de si Marta Linares de Martinelli podría ser su compañera de fórmula, pero al cuestionársele de que, sería la estrategia en caso de inhabilitación, aseveró que:

“inhabilitan, yo no me veo inhabilitado, se lo digo con toda sinceridad. Esa puede ser una de mis posibilidades de ser mi candidata a vicepresidente, todavía no lo hemos decidido, tengo que ponerme de acuerdo con el licenciado Muñoz, cuando llegue el momento lo anunciaremos”, puntualizó.

Indicó que él y su ahora aliado, Muñoz, no se están peleando las posiciones, solo están buscando soluciones para el pueblo.

Aunque no dio luces de nuevas alianzas con otros partidos, no descartó que en el futuro se puedan dar con otros partidos políticos de oposición y grupos independientes que, según él, han tenido conversaciones secretas.

Hizo un llamado al Tribunal Electoral para que, pare las aparentes campañas sucias que existen contra él.