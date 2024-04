El panorama sociopolítico a un mes de las elecciones: 'finanzas malas, necesidades enormes y empobrecimiento tremendo'

Ciudad de Panamá/Son 8 los candidatos que aspiran a ocupar el soleo presidencial. Quien reciba el país el próximo 5 de mayo, tomará el mando en medio de una crisis causada entre otras cosas por la corrupción y la inacción del gobierno saliente, según han alertado voces de distintos sectores del país.

Para el analista político, José Eugenio Stoute, los próximos comicios se perfilan entre los más importantes ocurridos en varias décadas, primero porque el país se encuentra en una situación extraordinariamente difícil, puesto que las finanzas están muy mal, mientras las necesidades de la población son enormes.

Aunado a que hay un 'empobrecimiento tremendo', dijo Stoute, no están funcionando las instituciones del Estado y hay una imagen de corrupción muy grande, percibida por los electores.

Por otra parte, resaltó el analista, los candidatos o la mayoría de ellos no han comprendido la naturaleza de la crisis que está atravesando el país; crisis que dio sus primeros coletazos en julio de 2022 y entre octubre y noviembre de 2023.

A percepción de Stoute “hay un descreimiento del sistema político”, es decir los electores le han retirado su aval y consentimiento a los partidos y a las mismas instituciones del Estado, por lo tanto, “estamos en una crisis muy seria”.

Y es que, ya no estamos en situaciones como en la contienda electoral del 2019 donde todavía se podían esbozar frases como “yo te prometo” o “yo voy hacer”; ahora el elector quiere que le digan ¿Qué va hacer?, ¿Cuándo lo va hacer? Y ¿Cómo lo va a financiar?, y si no le dicen esas tres cosas ya no cree.

Tras la reciente rebaja en la calificación soberana de Panamá (BBB- a BB+) y la pérdida del grado de inversión, a juicio del analista político, muchas de las obras que se han prometido en campaña ni siquiera van a iniciar, porque la situación fiscal del Estado es muy grave y no se han escuchado medidas para resolver este problema.

Acotó que en otra instancia hay un fenómeno refiriéndose al candidato de Realizando Metas, José Raúl Mulino, el cual está por delante en las encuestas, pero para él “no es un buen candidato y es un anticandidato”

Aseveró que Mulino está arriba de las encuestas no por su persona sino por el exmandatario Ricardo Martinelli, quien verdaderamente es quien está tan arriba de las encuestas y lo está porque en su momento de presidir el país recibió el gobierno con dinero y con muy poca deuda aumentada.

En desarrollo...