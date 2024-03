Rómulo Roux reacciona tras admisión de denuncia por uso de imagen de Marta de Martinelli

"Si tienen miedo que no se note", así respondió Rómulo Roux, candidato presidencial por la alianza Cambio Democrático y Panameñista luego que el Tribunal Electoral admitiera una denuncia interpuesta por el equipo legal de la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, por el uso no autorizado de su imagen en una propaganda electoral emitida el pasado 27 de marzo durante el debate presidencial por el agro. En el anuncio político también se utilizó la voz del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

"Esa gente (la campaña de Mulino) se ha dedicado a ver cómo nos atacan y cómo impactan negativamente nuestra campaña, yo el mensaje que les mando es que, si tienen miedo que no se note, que vayan a las urnas, que hagan su campaña de forma seria, con propuesta, que no irrespeten al país faltando a los debates", señaló durante un recorrido por la provincia de Chiriquí junto a su compañero de fórmula José Isabel Blandón.

Roux volvió a cuestionar tajantemente al candidato José Raúl Mulino, señalando que su ausencia en los debates presidenciales es un acto de cobardía y una falta de respeto hacia la juventud, los productores y el electorado.

"A la fecha de hoy, Mulino no le ha dado la cara a las víctimas de la masacre de Bocas del Toro, a las víctimas de San Félix, tampoco a las de Colón y este país necesita alguien que dé la cara porque hemos tenido un presidente ausente durante los últimos cinco años", expresó.

"Alguien que aspire a la presidencia no puede estar escondiéndose detrás de las espaldas de otros y no dar la cara... Eso es irresponsable y un acto de cobardía", destacó el candidato presidencial.

Sobre si hubo o no violación a las normas electorales con la emisión de su propaganda electoral denunciada por la señora Linares de Martinelli, Roux indicó que eso lo determinará el Tribunal Electoral. Sin embargo, fue enfático al decir que la norma que más se está violando es la que dicta los parámetros en cuanto lo que se puede y no se puede poner en las campañas, vallas o anuncios políticos de los candidatos.

"Nosotros estamos enfocados en nuestra campaña y como le vamos a cambiar la vida al país, ese es nuestro enfoque, no estar viendo lo que hacen otras campañas", aseveró.

Por último, el presidente de Cambio Democrático dijo que a diferencia de "otros aspirantes" a él nadie le regaló la candidatura y que lleva más de 10 años recorriendo el país conociendo los problemas de primera mano".

"No fue que nos levantamos un día y dijimos oh, vamos a ser candidatos, no. Nosotros hemos trabajado para esto. Hemos luchado para cambiar la forma en que se hace política en Panamá".