Segundo debate presidencial: ¿Cómo solucionarán las exigencias de la preparación competitiva?

Ciudad de Panamá, Panamá/En el último segmento de la segunda parte del debate presidencial, los candidatos tuvieron que responder las preguntas relacionadas a la preparación competitiva.

Sin duda alguna, en el mundo laboral y en cualquier factor de la vida cotidiana hay muchas exigencias marcadas por objetivos y la competitividad es importante para el desarrollo humano y profesional.

El primero en contestar a la pregunta de cómo fortalecer la educación competitiva fue Rómulo Roux quien dijo que se expandirá la educación técnica y el programa de becas en base a méritos.

Por su parte, José Gabriel Carrizo, dijo que crearán un hub de oportunidades para que se orienten y estudien para encontrar empleos. planteó bajar de cinco días laborales a cuatro.

En tanto, Martín Torrijos recalcó una capacitación que garantice encontrar empleo.

Maribel Gordón indicó que el problema no es que no sepan inglés o no tengan experiencia, apeló a que se debe construir un proyecto y una política integral del empleo.

Ricardo Lombana dijo que el programa de inglés para logística, programas de jornada extendida, fortalecer el capital humana y construir la nueva Facultad de Medicina son parte de sus propuestas.

Melitón Arrocha instó a la transformación curricular urgente, lo que significa que se enfatice en el idioma inglés y se fortalezca el conocimiento en matemáticas, ciencias, entre otras disciplinas.

Rómulo Roux dijo que no solo se trata de aprender inglés, propuso educación gratis desde preescolar.

Martín Torrijos dijo que todo lo que han dicho fue desmantelado de los programas que estaban.

Zulay Rodríguez insistió en que si las personas saben inglés se obtendrá a una población bien formada.