Seguridad ciudadana, ¿Qué proponen los candidatos en sus planes de gobierno?

Ciudad de Panamá/Desde el inicio de la campaña electoral, los ocho candidatos presidenciales han compartido algunas de sus propuestas clave, centrándose especialmente en cómo abordarían la seguridad ciudadana si llegaran al Palacio de las Garzas.

Cada uno ha esbozado una variedad de estrategias y políticas, que van desde el aumento de la presencia policial en las calles hasta la implementación de programas de prevención del delito y rehabilitación.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En lo que va de este año, por ejemplo, se han reportado 103 homicidios, cifra que sigue a los 556 homicidios de 2023, un aumento respecto a los 499 registrados en 2022.

Siete de los ocho planes de gobierno presentan similitudes en aspectos como la prevención y el uso de tecnología, enfoque en la juventud y el fortalecimiento institucional. En este último aspecto coinciden en la necesidad de potenciar las capacidades de las instituciones de seguridad, mejorar la formación policial y revisar la legislación para combatir de manera más eficiente el crimen organizado.

Cabe señalar que los planes solo plantean las propuestas, no dicen en cuánto tiempo y cómo se ejecutarán estas acciones.

1. Lo que plantea "Gaby" Carrizo

Entre las propuestas destacadas del candidato del ala oficialista José Gabriel Gaby Carrizo está la creación de centros de operaciones municipales con tecnología avanzada en distritos clave, políticas públicas como “Nuestras Comunidades, Nuestra Responsabilidad” para el fortalecimiento comunitario, y el uso de tecnología en “Fronteras inteligentes”.

También propone un enfoque en la resocialización con un nuevo centro penitenciario en provincias centrales y políticas específicas para la prevención de la delincuencia juvenil.

Vea aquí su plan de gobierno.

2. ¿Qué dice Gordón?

Maribel Gordón, de la Libre Postulación enfoca sus propuestas en la prevención y resocialización, con énfasis en evitar la expulsión de menores y jóvenes como medida disciplinaria, y el fortalecimiento del sistema educativo.

Así como aplicar medidas de prevención social, comunitaria y por factores de riesgo con el propósito de minimizar las condiciones sociales, culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, entre otros, que inciden negativamente sobre la seguridad ciudadana. Además, construir espacios amplios de esparcimiento colectivo, amigables, seguros y respetuosos de los derechos humanos. También reducir el consumo de alcohol y limitar y regularizar el porte de armas por particulares.

Vea aquí el plan de gobierno.

3. La propuesta de Lombana

Ricardo Lombana, candidato del Movimiento Otro Camino, propone una reingeniería en seguridad pública para mejorar la confianza ciudadana y luchar contra el crimen organizado. Plantea, por ejemplo, que dicha reingeniería estará alineada con la Constitución y las leyes, con un enfoque en restaurar la confianza ciudadana, combatir el crimen organizado transnacional y mejorar la inteligencia y recursos disponibles para enfrentar los desafíos de seguridad en el país.

"El objetivo es robustecer la seguridad ciudadana y contribuir al desarrollo socioeconómico, mejorando el marco legal y reafirmando el compromiso con los derechos humanos", se lee en el plan.

Vea aquí el plan de gobierno

4. Los planteamientos de Torrijos

El candidato del Partido Popular Martín Torrijos busca restablecer la institucionalidad, actualizar y ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, y realizar una reingeniería de la Fuerza Pública.

Propone, adecuare el sistema de jueces de paz y el sistema penal acusatorio para reestablecer la figura y rol de los corregidores como responsables de fiscalizar la seguridad en los corregimientos, con apoyo de la Policía Nacional, de manera que en un sistema extremadamente garantista no se proteja a los criminales y se dejen desprotegidos a los ciudadanos víctimas del delito. De igual forma, institucionalizarán la figura del Servicio Nacional de Inteligencia para garantizar que no sea utilizado para fines distintos a aquellos que justifiquen su existencia en un Estado de Derecho y que no se comentan abusos contra la privacidad de los ciudadanos o se convierta en un instrumento de espionaje con fines políticos.

Vea aquí el plan de gobierno

5. ¿Qué propone Mulino?

Mientras que José Raúl Mulino enfatiza la capacitación y tecnología para la prevención del delito y el fortalecimiento de la Policía Comunitaria. Señala que garantizará la seguridad en todo el país como prioridad para el bienestar y el progreso de la población. Habrá mayor capacitación y adquisición tecnológica para la prevención del delito y se volverá a la policía comunitaria y el programa de vecinos vigilantes. Se plantea un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. También asegura que le subirá la moral a los miembros de los cuerpos policiales. Establecer un estricto control para asegurar el rompimiento de cualquier vínculo de un funcionario de seguridad con el delito. Desplegar una lucha frontal contra el narcotráfico.

Vea aquí el plan de gobierno

6. Las apuestas de Roux

El candidato de la alianza Cambio Democrático y el Partido Panameñista, Rómulo Roux se enfocará en programas para mantener a los jóvenes alejados de las pandillas y la delincuencia. Campañas en escuelas y desarrollo de herramientas tecnológicas, para la prevención, denuncia, y persecución del delito.

"Dotaremos a nuestros estamentos de los recursos necesarios para garantizar la paz, la seguridad ciudadana y el orden público, para proveer seguridad a todos los panameños y ser garantes de la defensa de nuestra soberanía nacional", se lee en el plan de gobierno. También apuesta a establecer centros recreativos juveniles en los corregimientos más poblados, a través de un programa en conjunto con varios ministerios dirigido a jóvenes en situación vulnerable y en riesgo social.

Plantea crear e implementar un programa para proteger la integridad familiar que se enfoque en la prevención del comportamiento agresivo en las escuelas, para disminuir el acoso escolar y la violencia de género.

Vea aquí el plan de gobierno

7. ¿Qué propone Zulay Rodríguez?

Mientras que la candidata por la libre postulación, Zulay Rodríguez proponen, respectivamente, inversiones en programas para mantener a los jóvenes alejados de las pandillas y una política estatal integral contra la inseguridad que incluya una evaluación de entes de seguridad.

Vea aquí el plan de gobierno

Por ahora, el candidato de PAIS y Melitón Arrocha, postulado de manera independiente, no han hecho públicos sus planes de gobierno.