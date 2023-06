Serena Vamvas seguirá recorriendo las calles de su corregimiento pese a amenazas de muerte

Ciudad de Panamá, Panamá/Se acorta el tiempo para que los precandidatos a libre postulación intenten sumar más firmas para lograr su objetivo de aspirar a una candidatura a los diversos puestos de elección popular.

Una de estas, es la precandidata Serena Vamvas, quien busca competir por el cargo de representante del corregimiento de San Francisco, no obstante, en medio de del recorrido para sumar firmas, durante el fin de semana, hizo pública una seria denuncia, a través de sus redes sociales.

“Uno de los barrios que he recorrido y que me ha abierto las puertas personas honradas, profesionales, con mucho cariño es el barrio de Boca la Caja, en el que he entrado múltiples veces, conozco muchas personas lastimosamente, el sábado pasado pasó algo que no se lo deseo a nadie fui amenazada con un arma a muerte”, dijo la aspirante.

Continuó señalando que, “yo estaba saliendo de una casa realizando una encuesta sobre las necesidades de Boca La Caja específicamente, y llegaron dos tipos (…) inicialmente el primero me dijo puntualmente que yo me tenía que ir de ahí o me iba a matar porque este era terreno del actual representante, Carlos Pérez”.

De acuerdo con Vambas, al contestar sobre el por qué tenía que irse, la segunda persona llegó con un arma la cargó y le dijo que se fuera porque ellos estaban con él.

Luego de esto, consideró que esto no puede seguir escalando y que si no se denuncia simplemente se seguirá perpetuando. Agregó que ya hizo formal la denuncia ante el Ministerio Público.

“Nunca ante los había visto, no sé si son de esa área, no sé ni siquiera si realmente son mandados, no puedo acusar sin pruebas todavía, pero la denuncia está puesta”, advirtió.

Vambas quien ahora tiene una medida de protección dijo, que pese a esta amenaza seguirá haciendo sus recorridos y no parará de ir.