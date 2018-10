Blandón niega distanciamiento con Varela y habla de continuidad e 'improbables' alianzas

El precandidato presidencial del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, ha dicho que aunque se perciba de esa manera, no existe un distanciamiento entre él y el presidente Juan Carlos Varela y asegura que “hablan todos los días”.

Blandón, quien busca convertirse en el candidato de los panameñistas en las elecciones primarias de este domingo 28 de octubre, asegura que haría las cosas distintas a Varela, pero sí le daría continuidad a los aspectos positivos, entre los que menciona la descentralización, el programa Panamá Bilingüe, renovación de Colón, el programa de viviendas, entre otros.

También dijo que impulsaría cambios relacionados al tema de Estado e institucionales, que requerirán del desarrollo de diálogos con diferentes sectores empresariales y gremios, que en la actualidad se han perdido.

Dejó claro que hay cosas de la actual administración gubernamental que se tienen que cambiar y mejorar, resaltando que otras de las cosas a las que le daría continuidad es a la agenda social que se ha desarrollado en el periodo varelista.

Afirmó que uno de sus compromisos, de llegar a ser el presidente de Panamá, es presentar un paquete de leyes anticorrupción y una reforma a la ley de contrataciones públicas que tenga un artículo que diga que no se puede contratar por parte del Estado a empresas condenadas por actos de corrupción dentro o fuera de Panamá, entre otras.

Para lograr cada una de sus metas, Blandón expresó que escogería entre los casi 360 mil miembros del colectivo y que no tienen que ser necesariamente las mismas personas que integran el gabinete de Varela, donde resalta que hay quienes han hecho las cosas bien y otros no.

Alianza con CD

Reiteró que la única manera en la que se aliarían con el partido Cambio Democrático (CD), es si ellos se bajan y apoyan al candidato del Panameñista, además de la agenda de reforma al Estado que se está planteando, pero lo ve “muy improbable”.

Asegura que Rómulo Roux no quiere aceptar que no ha podido unificar el CD desde que ganó la primaria, y reveló que dirigentes de ese partido lo han estado llamando [a Blandón] para decirles que si logra ganar las primarias prefieren apoyarlo y no a Roux.

José Isabel Baldón enfatiza en que no están buscando una alianza con el CD.

Cris de la CSS

El precandidato, dijo que la situación de la Caja del Seguro Social (CSS), debe ser evaluada por el próximo gobierno y se tienen que hacer reformas en la entidad, que no impliquen aumentar la edad de jubilación, ni disminuir la jubilación [dinero] que reciben las personas.

Recordó que el gabinete del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobó en el gabinete de Martín Torrijos, en el cual estaba Nito Cortizo, aumentar la edad de jubilación a pesar del rechazo y las protestas que hubo.

De acuerdo con Blandón, lo primero que se tiene que hacer es transparentar las finanzas de la CSS y hacer informes actuariales, ponerlos sobre la mesa y ver la realidad. Dentro de ello se tendría que revisar la ley orgánica de la institución, ver los procesos para hacerlos más eficientes.

Habló además de la rentabilidad de la CSS, “ ya que tiene fincas ociosas generando cero retorno”.