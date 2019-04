Candidatos preparan sus cierres de campaña rumbo a elecciones generales

En la recta final surgen las últimas estrategias políticas de cada candidato a la Presidencia para tratar de consolidar el trabajo realizado. Los cierres de campaña parecen no estar en la nueva forma de hacer política.

Tarimas monumentales, artistas de ritmos populares, miles de personas vistiendo los colores del partido, los tradicionales eventos masivos han caracterizado la clausura de cada candidato. El Tribunal Electoral ya tiene un calendario, que por lo visto está sujeto a cambios.

“Domingo 28 estaba previsto el cierre del Partido Panameñista, pero escuché en la prensa que no la van a hacer. El 27 era Cambio Democrático y el 30, el PRD”, comentó Osman Valdés, director de Organización Electoral.

Ricardo Lombana, organiza su evento de clausura en la Normal de Santiago, el 30 de abril a las 6 de la tarde. Saúl Méndez no ha confirmado si tendrá cierre. Marco Ameglio organiza un evento sencillo, todavía sin lugar, ni fecha.

Ana Matilde Gómez ha informado que no tendrá cierre de campaña, seguirá con recorridos y caravanas. Lo mismo ha dicho Rómulo Roux, pero no por falta de recursos. En tanto, el PRD no tendrá uno, sino varios cierres de campaña.

“No creemos en esas campañas de cierre presidencial en que se trae gente en buses para que se paren a escuchar un discurso o ver artistas”, afirmó Roux.

“El frente femenino del PRD mañana tiene su cierre de campaña, hoy la tiene la juventud del PRD. A nivel de todo el partido, nos vemos el 1 de mayo a las 4 de la tarde en la Vía España, esquina con la Iglesia del Carmen”, detalló Joaquín Vásquez, vocero del PRD.

A través de un video en redes sociales, José Blandón, asegura que no gastarán millones en un cierre de campaña tradicional en un lugar específico, sino 24 horas de buenas acciones el 27 de abril.

Las nuevas reglas electorales y sus topes de campaña limitan las posibilidades y plantean la búsqueda de otras alternativas que generen votos.

“Metidos en el siglo XXI, con las redes sociales y con el debilitamiento de la relación entre los políticos y el electorado, es más difícil sacar a la gente. También es un tema de costos”, apuntó el politólogo, Harry Brown.

“El cierre de campaña no es decisivo para que un votante cambie radicalmente de orientación electoral. Es simplemente un acto festivo de demostración de fuerza”, recordó el politólogo, Enoch Adames.

Los 60 días de campaña política vencen el próximo 2 de mayo, cuando se inicia el período de reflexión hasta el 5 de mayo, día de las elecciones generales.