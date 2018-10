Impugnan la candidatura a diputado del expresidente Ricardo Martinelli

El recurso de impugnación fue presentado por el ciudadano Manuel Barrios.

Se trata de un documento algo escueto que entregó a la Fiscalía Electoral, impugnando la candidatura a diputado de Martinelli. La acción está relacionada con el tema de la residencia del expresidente.

Al respecto, las opiniones legales son diversas.

"En el artículo 345, que se refiere al proceso de impugnación contra candidatos, incluye también el aspecto de la residencia. Y ese está ya no dentro del proceso de depuración del padrón electoral, sino dentro del proceso electoral", comentó el exfiscal electoral Boris Barrios a TVN Noticias.

"Si él [Ricardo Martinelli] no estuvo año antes, como es un hecho público, pudiera decantarse el Tribunal Electoral en objetar esa candidatura. Pero ya serían los tres magistrados que resuelven", dijo el abogado Ernesto Cedeño a este medio.

En el Tribunal Electoral (TE) evalúan demanda frente a la norma, hay impugnaciones en diversos períodos y para residencias y otros temas.

El vocero del expresidente, Luis Eduardo Camacho, plantea una serie de argumentos con los que desmerita la demanda presentada.

"Esto es una mamarrachada política, con un fin político y mediático que obviamente no tiene ninguna importancia. El señor Barrios no aparece en el padrón electoral de Cambio Democrático, por consiguiente entendemos que no es miembro y no puede poner denuncias", comentó Camacho a TVN Noticias.

El exmandatario ganó en las primarias de CD su candidatura a diputado por el circuito 8-8 y aspira a la Alcaldía de Panamá por la libre postulación.