Luis Casis no participará del debate de vicepresidentes

La decisión de Casis contradice lo dicho el pasado domingo 3 de marzo en El Manguito de Penonomé, durante las fiestas del carnaval, cuando afirmó que estaba preparado para el debate y que no le tiene miedo.

A través de un comunicado, Casis justifica su ausencia porque viajará a España a acompañar a la niña Andrea Quijada, la cual fue sometida en días pasados a una operación por un tumor benigno en la espalda.

“Andrea aún se encuentra sumamente delicada. He estado en contacto con su familia y me comentan que cuando Andrea despierta pregunta por mí. Me dolió mucho no poder estar ahí el día de la cirugía, pero hoy, se ha abierto una oportunidad para visitarla en España”.

Casis destacó que celebra esos espacios donde se fomenta el intercambio de ideas y se disculpa con la audiencia por su ausencia.

“Cuando tomé la decisión de postularme como vicepresidente, lo hice pensando en una cosa: ayudar más a la gente humilde de Panamá”, señaló.

Los siete candidatos al cargo de vicepresidente de la República de Panamá tendrá su propio debate, el próximo miércoles 12 de marzo.