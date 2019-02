Movin responde al TE denuncias presentadas por campaña 'Pela el ojo'

Esta organización tenía dos días para presentar ante el TE sus descargos. Aseveraron que se ha solicitado una rendición de cuentas a diputados actuales, que buscan la reelección.

Representantes de Movin detallaron a los medios que no son un ente político, partido o candidatos y consideran que se está violentando el derecho a la libre expresión, destacando que todo ciudadano tiene el derecho de pedir cuentas a los funcionarios.

"Nosotros sostenemos que no es campaña política, porque no somos ni partido ni candidatos, que son los dos requerimientos para definir campaña electoral que el propio Tribunal Electoral dio. Segundo, que no es campaña ni positiva ni negativa. Es exigir rendición de cuenta, algo a lo que tenemos derecho todos y cada uno de los ciudadanos", expresó Annette Planells a los medios apostados en el TE.

"Y aclarar también que no se trata de veda electoral. Si nosotros pudiésemos hacer esta campaña a partir del 5 de marzo, que se levanta la veda, no habría ningún problema. Pero según la interpretación estricta que le está dando el Tribunal Electoral a un artículo que no lo estipula de una manera, nosotros no podíamos hacer ninguna rendición de cuentas. Ninguna organización ciudadana podría pedirle rendición de cuentas a ningún candidato hasta después de las elecciones", agregó Planells.

En tanto, Gabriel Tribaldos de Movin señaló que con la campaña no se busca favorecer a ningún candidato por libre postulación.

“Lo que estamos tratando es de hacerle llegar un mensaje claro a la ciudadanía es que tienen que seguir pidiéndole a los funcionarios que rindan cuentas", manifestó a TVN Noticias.

Con información de Meredith Serracín.