Roux se estrena como candidato con un discurso de unidad y ataques contra Varela

“Gracias a todos los que me apoyaron en este movimiento de un nuevo cambio. A los que me abrieron sus puertas y me dejaron compartir sus ideas”, fueron las primeras palabras de Roux en su discurso de estreno tras la victoria.

Luego de agradecer a Ricardo Martinelli, fundador del partido, el candidato presidencial inicio su arremetida contra el actual gobierno y el presidente Juan Carlos Varela. “A todos los que llevan aguantando a este gobierno nefasto, vamos a fortalecer a Cambio Democrático para ganar las elecciones 2019”.

Roux aseguró que su victoria es un triunfo para todos los panameños, que aseguró desean un rescate del país porque “saben que nos puede ir mejor”.

“Es un paso en un largo camino. Estamos a un paso más cerca para sacar a nuestro país del hueco que Varela nos ha metido”, indicó Roux.

“El gobierno nos hace fallado. La gente quiere que Cambio Democrático regrese. Las condiciones del país son insoportables”, aseguró el candidato de CD.

Entre los puntos a rescatar según Roux, están la educación, empleo, inseguridad y sector agropecuario.

“Con el presupuesto más alto, de $24 mil millones, todavía hay familias sin acceso a salud y agua potable… esto es una callada”, aseguró Roux, quien añadió que Panamá se ha visto afectado por el pésimo gobierno que tenemos”.

“Varela quería llegar al poder por algo diferente, prometió un sueño y vivimos una pesadilla, de la que despertaremos el 5 de mayo de 2019”, aseguró.

“Estamos pagando la llegada de Varela al poder”, dijo el candidato. “Necesitamos un liderazgo que rechace el viejo modelo de hacer política”.