¿Cómo quedaría la Asamblea si no existiera cociente, medio cociente y residuo?

Veamos qué ocurriría si se reemplazara el sistema de cociente, medio cociente y residuo por uno más directo, asignando curules simplemente por el número de votos que cada candidato individual recibió. Para este ejercicio utilizaremos las cifras preliminares publicadas por el Tribunal Electoral a las 4.30 del 8 de mayo de 2019.

En el circuito 1-1 hay dos curules en juego. Benicio Robinson (PRD) obtuvo una curul por medio cociente y Abel Beker Ábrego (PRD) por residuo. Si solo contamos el número de votos, ambos igual hubieran resultado electos. Robinson con 12,945 votos y Ábrego con 12,080 contando solo los votos que obtuvieron dentro de la lista del PRD. Si sumáramos los votos que recibieron dentro de la casilla del Molirena, el número sería aún más abultado.

El siguiente candidato en votos sería Ubaldo Vallejos, del Partido Panameñista, con 9,145 votos. Básicamente, eliminar el sistema actual no hubiera cambiado la elección en Bocas del Toro.

¿Qué tal un caso en el que sí hubiera afectado el cambio? Veamos el circuito 8-8 de la provincia de Panamá.

Bajo el sistema actual, las cinco curules se dividieron de la siguiente manera:

PRD = 2 curules

Libre Postulación = 2 curules

Cambio Democrático = 1 curul

El PRD obtuvo una curul por cociente y una por residuo. Los dos candidatos por libre postulación y el de Cambio Democrático entraron por medio cociente.

¿Qué hubiera pasado sin todo el rollo de cociente y compañía?

PRD = 5 curules

Observemos el detalle:

Sucre Javier – 21,694 votos

Víctor Castillo – 17,284 votos

Vielka Torrijos – 16,541votos

Javier “Patacón” Ortega – 14,263 votos

Joaquín Arias – 12,626 votos

Ningún candidato por la libre postulación, Raúl Fernández (11,949 votos) ni Edison Broce (11,920 votos) , hubiera obtenido una curul. Mayín Correa, de Cambio Democrático, también se hubiera quedado afuera con 12,541 votos.

El mayor ganador de eliminar el sistema de cociente, medio cociente y residuo en esta elección hubiera sido el PRD. Si se hubiera escogido solamente en base al número de votos individuales, el PRD hubiera obtenido un total de 49 curules en la Asamblea Nacional, Cambio Democrático se hubiera quedado con 14 curules, el Partido Panameñista con 5 curules y 3 curules hubieran quedado en manos de candidatos por la libre postulación.

¿Cómo funciona el sistema actual?

A pesar de los esfuerzos del Tribunal Electoral, para muchos no queda claro el método actual. He aquí nuestro intento por presentarlo de forma resumida.

El Tribunal Electoral calcula dos cifras: el cociente y el medio cociente. El cociente es el número de votos válidos dividido por el número de curules disponibles. El medio cociente es la mitad del cociente. Son números que serán usados como referencia.

Para determinar las curules, miramos el número de votos que cada partido político o lista por la libre postulación obtuvo.

Todos los partidos políticos, o listas por la libre postulación, que obtuvieron un número de votos mayor al cociente obtienen una curul. Si tienen el doble de votos que el cociente, entonces reciben dos curules. Estas curules se asignan en orden por los candidatos que más votos recibieron dentro de la lista.

Si todavía quedan curules por asignar, se mira el medio cociente. Todos los partidos o listas por la libre postulación que superen esta cifra obtienen una curul. Los partidos que ya obtuvieron curules por cociente NO podrán recibir una por medio cociente.

Si todavía quedan curules por asignar, se utiliza el residuo. El residuo no es más que contar los votos de cada candidato individual que no tenga una curul ya y asignársela al que más votos tenga. No se le puede asignar más de una curul por residuo a un partido o lista por la libre postulación.

Algunos candidatos aparecen en varias listas, por ejemplo Francisco "Pancho" Alemán aparece en la lista del PRD y del Molirena. En este caso, se suman los votos de ambas listas para calcular el residuo.

Cómo se observa, el residuo es de hecho lo que muchos sugieren que sea la norma, es decir, escoger por número de votos individuales. Los candidatos que entraron esta elección por residuo, hubieran entrado igual si se elimina el cociente y medio cociente.