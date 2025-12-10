Héctor Brands llega al Sistema Penal Acusatorio para enfrentar audiencia de garantías

Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes acudió la mañana de este miércoles al Sistema Penal Acusatorio para enfrentar audiencia de control de garantías tras ser aprehendido el martes por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con lo señalado por su abogado, Pedro Meilán, las carpetillas en este caso fueron divididas, o sea, que existe una investigación por lavado de dinero y otra por enriquecimiento injustificado, ambas relacionadas con movimientos millonarios y contratos con el Estado en los que habrían resultado beneficiadas dos empresas de Brands.