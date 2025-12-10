Champions League | Mbappé, con dedo fracturado, entra en la convocatoria del Real Madrid

También entró en la lista el argentino Franco Mastantuono , que se ha perdido el último mes y medio de competición por una pubalgia .

Madrid, España/El delantero francés Kylian Mbappé forma parte de la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este miércoles al Manchester City en el Bernabéu en la Champions League, pese a tener el dedo anular de la mano izquierda fracturado y arrastrar molestias en una rodilla por un golpe.

El astro galo, que se sometió este miércoles a unas pruebas en la ciudad deportiva del club blanco, a las afueras de la capital española, sufrió problemas físicos el domingo durante la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo (2-0) en el Bernabéu.

Otras noticias: Champions League | Pep Guardiola aconseja a Xabi Alonso sobre su futuro en el Real Madrid

El técnico Xabi Alonso entregó la lista de los jugadores que se medirán al conjunto inglés este miércoles, el mismo día del choque en lugar de hacerlo un día antes como se hace habitualmente.

Poco antes, Alonso revelará si Mbappé saldrá como titular o se quedará en el banquillo.

Mbappé está realizando un espectacular inicio de temporada, con 25 goles en 21 partidos en todas las competiciones.

También entró en la lista el argentino Franco Mastantuono, que se ha perdido el último mes y medio de competición por una pubalgia.

El Real Madrid cuenta con numerosas bajas por lesión: Eder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Otras noticias: Champions League | Liverpool gana al Inter de Milán y refuerza su puesto en el Top 8

Otras noticias: El Barcelona remonta al Eintracht Fráncfort con un doblete de Koundé en la Champions League

Estadísticas de ambos clubes en esta Champions League:

El duelo entre Real Madrid y Manchester City en la UEFA Champions League se presenta como un choque de estilos y números que reflejan la intensidad de ambos equipos en el torneo. Las estadísticas muestran una paridad notable, aunque con matices que pueden inclinar la balanza en momentos clave.

El Real Madrid ha convertido 12 goles, superando ligeramente los 10 de Manchester City. Esta diferencia se explica en parte por la cantidad de disparos: los blancos registran 98 intentos, frente a los 86 de los ingleses, lo que evidencia una mayor insistencia ofensiva. Sin embargo, en el apartado de asistencias, el City se impone con 9, una más que el Madrid, confirmando su juego colectivo y fluidez en la creación.

En defensa, ambos equipos muestran solidez. El City acumula 65 recuperaciones, apenas dos más que el Madrid (63), lo que refleja la presión alta y la capacidad de cortar circuitos ofensivos rivales. En cuanto a disciplina, la igualdad es casi absoluta: 45 faltas cometidas por los españoles contra 44 de los ingleses. La diferencia aparece en los fueras de juego, donde el City registra 8, dos más que el Madrid, señal de su constante búsqueda de profundidad.

El apartado de pases revela la precisión de ambos conjuntos. El Real Madrid alcanza un 88% de efectividad, con 2226 correctos y 314 errados, mientras que el City brilla con un 91%, logrando 3007 correctos y apenas 313 fallidos. Este dominio en la circulación del balón es una de las armas más letales del equipo de Guardiola.

En conclusión, las cifras muestran un enfrentamiento equilibrado: el Madrid destaca por su pegada y volumen ofensivo, mientras que el City exhibe mayor precisión y juego colectivo. Un partido que promete emoción y detalles tácticos decisivos.