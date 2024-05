El arte y el baloncesto se fusionan en Panamá con In the Paint

Panamá/Llega a Panamá una iniciativa que une al arte con el baloncesto. Se trata de Hennessy- In the Paint, una colaboración que permite a un muralista local desplegar su creatividad al transformar una cancha de baloncesto en un espacio referente para la comunidad.

Introducido en 2021, este proyecto es parte de una alianza global con la NBA que une a los artistas locales más relevantes en sus comunidades para rejuvenecer canchas de baloncesto en desuso, transformándolas en vibrantes lienzos que fusionan ambos universos, el deporte y el arte, estimulando la identidad y la motivación dentro de las comunidades que las usan y visitan, generando un impacto en positivo en la ciudad. En el caso de Panamá se contactó al muralista Insano para pintar la cancha de baloncesto ubicada en el Parque Municipal Harry Strunz de Calle 50.

El trabajo fue terminado e inaugurado en una ceremonia en la que estuvo el embajador de "In The Paint", el ex All-Star de la NBA, Joakim Noah. Luego de su retiro en 2021, el ex jugador de los Chicago Bulls se convirtió en embajador deportivo en Chicago y posteriormente en embajador de la Liga Africana de Basket en 2022.

Reconocido por su compromiso con la filantropía y el activismo social, Noah llega para reforzar el espíritu y el mensaje de cocreación que rodea este evento. En cuanto a la escogencia de Insano para el proyecto, esta se dio por su sensibilidad para entender la naturaleza lo que permitió dejar plasmada en la cancha un sello que fusione la identidad Hennessy con la cultura del baloncesto en Panamá.

Panamá le da la bienvenida a una iniciativa que, aunque ya se ha llevado a cabo en países como Ghana, Sudáfrica, Tanzania, Barbados, Hong Kong y México, se siente tan local por su enfoque, visión e impacto que tendrá junto al movimiento artístico y deportivo que está transformando a este país. El cambio es constante, y el tiempo, como el juego, nunca se detiene.

Nota de prensa Hennessy