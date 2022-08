Bradley Beal asegura su futuro con los Wizards

Luego de varias semanas de especulaciones, el escolta Bradley Beal permanecerá con los Washington Wizards al firmar un contrato de cinco años y 251 millones de dólares.

Beal explicó que la decisión la tomó porque se siente bien dentro de la organización de Washington y tiene el deseo de ganar un campeonato de la NBA para la capital de Estados Unidos.

"La gente me mira como si estuviera loco, pero tengo un gran deseo por hacer que las cosas funcionen aquí y ganar. Este es el equipo que me seleccionó. Son súper leales, tengo una excelente relación con los propietarios y con nuestra oficina principal", precisó el jugador al sitio web forbes.com. "Siento que si gano un campeonato aquí en DC, el trabajo realizado, con todo lo que he pasado y toda la adversidad y altibajos sufridos, haría que una victoria fuera mucho más dulce, más apreciable. Me encanta la rutina y, a veces, ir contra viento y marea", agregó.

En 10 temporadas con los Wizards, Beal se ha constituido en una figura estelar del equipo. Durante su carrera, ha jugado 645 partidos y tiene un promedio de 22.1 puntos por juego. Su mejor temporada fue la 2020-2021 en la que registró 31.3 unidades en 60 encuentros.