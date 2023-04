Golden State Warriors: Polémica entre Draymond Green y Domantas Sabonis

EE.UU./Sacramento Kings derrotó a los Golden State Warriors en el juego 2 de los playoffs de la NBA por pizarra de 114-106 pero el resultado de este choque no fue lo único sobresaliente.

Draymond Green uno de los jugadores más importantes de los Golden Satate Warriors, protagonizó uno de los momentos más inquietantes de la serie luego de ser expulsado por haber pateado en el pecho a Domantas Sabonis.

En un rebote, Sabonis terminó en el suelo y antes de comenzar la contra se agarró al pie del '23'. Green respondió, pisando al jugador, los jueces no dudaron y enviaron a Green a las duchas expulsado.

"La explicación que dieron es que le pisé demasiado fuerte, me agarran la pierna, dos veces me pasa en dos partidos. Tengo que pisar en algún lado y no soy tan flexible. No llego tan lejos".

Draymond Green slaió abucheado, insultado por los aficionados de Sacramento quienes ya tienen a su nuevo enemigo en estos playoffs.

En este partido Domantas Sabonis y De'Aaron Fox anotaron 24 puntos cada uno, mientras que Malik Monk trajo 18 desde la segunda unidad. En los Warriors no alcanzaron los 28 de Stephen Curry, los 21 de Klay Thompson ni los 22 de Andrew Wiggins.

El juego 3 de esta serie se traslada a San Francisco.