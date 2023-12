Kobe Bryant: Excompañero de la leyenda del baloncesto reveló polémica intimidad

Kobe Bryant, a menudo aclamado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, surgió como una figura legendaria en la NBA durante su ilustre carrera.

Más allá de sus logros en la cancha, Kobe fue cinco veces campeón de la NBA, dos veces medallista de oro olímpico y 18 veces All-Star de la NBA, dejando una marca indeleble en el deporte antes de su trágico y prematuro fallecimiento en enero de 2020.

Pero para otros jugadores las cosas no eran tan asombrosas el estar junto a Kobe Bryant, por ejemplo Smush Parker, quien jugó con Los Angeles Lakers durante 2006-2008 con números de 11.3 unidades y 3.2 asistencias. También jugó con Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons.

Smush Parker en el podcast "The Whistlebloqer" dejó mal parado a Kobe Bryant: "Desde mi experiencia, jugar con Kobe está sobrevalorado, porque nunca me habló", estábamos juntos e intenté hablarle. Me miró y dijo: 'no puedes hablarme. Debes tener más logros debajo de tu cinturón para venir a hablarme'. No entendí cómo podía pasar eso si su casillero estaba junto al mío y yo era el base titular con él en el puesto 2, pero más nunca lo intenté".

En toda su carrera Smush Parker registró 9.0 puntos por juego y 2.9 asistencias.