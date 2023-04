NBA: Dillon Brooks le faltó el respeto al 'Rey" LeBron James ¿Qué dijo?

EE.UU./La NBA y sus playoffs siguen al rojo vivo y se ha sembrado un nuevo "match" personal entre LeBron James de Los Angeles Lakers y Dillon Brooks de Memphis Grizzlies.

Esta serie está igualada uno por bando luego del triunfo de los Grizzlies sobre los Lakers 103-93 el pasado miércoles, en este juego Dillon Brooks se dedicó a lanzar petardos sobre LeBron James tratando de sacarlo de órbita y así disminuir su desempeño, en la NBA esto es conocido como "trash talking" (hablar basura).

Al final de compromiso Dillon Brooks volvió a referirse al rey LeBron: "no me importa lo que digan. LeBron está viejo. Es lo que esperaba que hiciera para el cuarto o quinto partido de la serie. Me ha dicho algo en el momento que cometí la cuarta falta. Tendría que haber empezado a hablar mucho antes. Me encanta tocar las narices. No respeto a nadie que sea incapaz de meterme 40 puntos”.

El tercer encuentro se disputará el próximo sábado 22 de abril y el cuarto será el lunes 24, ambos duelos a jugarse en el Staples Center de Los Ángeles. La serie está empatada 1 a 1 y es el mejor de cinco.