Béisbol juvenil: Dónde ver el Panamá Oeste vs Panamá Metro y calendario completo de la jornada

Panamá/Este lunes 23 de enero se juega otra jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2023 donde por el momento hay cinco novenas en búsqueda de tres boletos para la fase de los mejores ocho equipos.

Las novenas de Panamá Este, Veraguas, Los Santos, Chiriquí Occidente y Panamá Metro, son los equipos que batallarán por esos tres cupos. El partido que llama la atención para este jornada es el duelo entre Panamá Oeste y Panamá Metro donde los Vaqueros del Oeste ya clasificados (12-2), buscan mantener su buen ritmo y tratarán de hundir a los metrillos.

Panamá Metro con un récord de 5 ganados 9 perdidos, colocados en la décima posición, están necesitados de triunfos porque el tiempo se les está terminando con dos jornadas por disputarse, hoy ante Coclé y mañana lunes 24 de enero ante Darién.

Panamá Oeste viene de aplastar a Colón 12 carreras por 2 y Panamá Metro viene de caer ante Panamá Este 4 carreras por 2.

Este juego lo podrán ver por las pantallas de TVMAX HOY lunes desde las 7:00 pm.

En otros partidos, Coclé vs Colón desde las 2:00 pm en el estadio Nacional Rod Carew, Panamá Este vs Darién desde las 7:00 pm en Metetí, Bocas del Toro ante Chiriquí Occidente desde las 7:00 pm en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, Los Santos vs Veraguas en el estadio Omar Torrijos Herrera y Herrera vs Chiriquí desde las 7:00 pm en el estadio Kenny Serracín.