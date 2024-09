Marlon Mesa, un niño que toma la bandera de su padre fallecido

Panamá/"Qué seña tu me distes, profe no le entendí" y explotó en risas con un "feed back" llenos de recuerdo, así lo decía el coach Isaac Baker del equipo U10 de Bocas del Toro.

No paraba de reír y recordar refiriendose a su pelotero Marlon Mesa, defensor de la tercera base de Bocas del Toro con tan solo 10 años de edad. "Eso lo lleva en la sangre, no hay otra, es lo mismo que su padre, me trae tantos recuerdos" dijo Baker mientras Bocas se medía a Herrera en el primer partido del Campeonato Nacional U10 que arrancó esta mañana.

Marlon Mesa padre (q.e.p.d.) fue de los mejores peloteros de la historia en la pelota bocatoreña, de los más grandes fuera y dentro del terreno, recordado por propios y extraños, con un saco de pimienta en su juego y una habilidad singular para dejar su huella imborrable en la pelota criolla.

Su hijo, Marlon Mesa Jr. debutó en la pelota local panameña en la mañana del domingo 15 de septiembre, usando los colores de su provincia natal, Bocas del Toro y en su dorso el número 14, la fecha de nacimiento de su padre, quien falleció el 28 de noviembre del 2021, en un lamentable accidente mientras pescaba en Changuinola.

"Wao, tener al hijo de mi hermano en este equipo es algo que no puedo explicar", dijo el manager Gustavo Gómez quien fuera compañero de Marlon Mesa padre (q.e.p.d). "Verlo a él me recuerda tanto al papá, ya que jugando son dos personas iguales, es una emoción muy grande el solo mencionar ese nombre nuevamente en la alineación" sostuvo Gómez.

Bocas del Toro perdió 15-4 ante Herrera, pero la provincia entera ganó hoy un talento heredado, el hijo de uno de los suyos sudó la camiseta y con honor, no dio imparables en tres turnos, remolcó una y tuvo un abanicado.

Esta historia continuará...

Información de Fedebeis