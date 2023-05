Panamá ya tiene un camino trazado en el Premundial de Béisbol Sub-12

Panamá abre su participación en el Premundial de Béisbol Sub-12 de Aguascalientes ante el dueño de casa, México en partido que se jugará en el estadio CECADI, el viernes 19 de mayo, día que marca el inicio del clasificatorio al Mundial de Taiwán 2023.

El choque entre México y Panamá está previsto para jugarse a las 3.00 p.m. hora local en Aguascalientes, siendo las 4:00 p.m. en el territorio panameño.

Un total de nueve equipos fueron confirmados para el certamen, siendo ellos, Brasil, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, México y Panamá.

El certamen se jugará en una ronda de todos contra todos, los cuatro primeros de la clasificación avanzan al Mundial, el 1 y el 2 mejor clasificado van por el oro y el 3 y 4 mejor clasificado, van por la medalla de bronce.

El sábado 20 de mayo, Panamá se mide a Brasil a las 4:00 de la tarde en el estadio Ferrocarrilero, el domingo 21 está libre, el lunes 22 se mide a República Dominicana a las 11:00 a.m. en el estadio CECADI, el martes 23 va ante Venezuela en el estadio Ferrocarrilero a las 4:00 p.m., el miércoles 24 lo hará ante Estados Unidos en el estadio Ferrocarrilero desde las 11:00 a.m.

El jueves 25 de mayo, Panamá se medirá a Colombia abriendo la jornada a las 11.00 a.m. en el Ferrocarrilero y el viernes 26 de mayo se enfrenta a Puerto Rico desde las 11:00 a.m. en el Ferrocarrilero y cierra su participación en la fase regular ante Cuba, a las 11:00 a.m. en el estadio CECADI, el sábado 27.

Los partidos de medallas son el domingo 28 de mayo, al igual que la ceremonia de clausura.

Información de Fedebeis

Relacionado Panamá ya tiene a sus convocados para Premundial U12 de béisbol