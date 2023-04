MLB reacción de Aaron Judge tras hacer historia con los Yankees de Nueva York

Los Yankees de Nueva York ganaron su tercera serie de esta temporada, esta vez fueron los Orioles de Baltimore quienes sucumbieron ante el poderío Yankee y su cuerpo de lanzadores.

En el último juego de la serie ante los Orioles de Baltimore los mulos de Manhattan los derrotaron 5 carreras por 3 donde Aaron Judge conectó dos cuadrangulares primero en la tercera entrada ante Tyler Wells (0-1) y en la octava entrada ante Logan Gillaspie para su juego número 28 con varios jonrones. Judge está bateando .364 y tiene cuatro jonrones en nueve juegos esta temporada.

El pelotero escaló posiciones en la lista histórica de dicho departamento al superar a Don Mattingly. Judge llegó a 224 cuadrangulares en su carrera con la escuadra neoyorkina y ahora persigue otra marca en esta temporada, la de Graig Nettles, quien se encuentra en el lugar número 10 con 250, es decir, el ‘Juez’ necesita únicamente 26 más.

“Tienen grandes lanzadores que te persiguen, realmente no retroceden ante nadie, te gusta eso como competidor”, señaló Aaron Judge después del juego.

Aaron Judge contectó en la temporada pasada 62 cuadrangulares y se le preguntó si espera repetir esa hazaña, esto contestó: “Nunca sabes, realmente no me gusta poner un número. Sólo me gusta salir e intentar controlar lo que puedo controlar, pero nunca sabes qué podría suceder. Entonces veremos si puedo volver a dar 62 (jonrones)”.

El dominicano Franchy Cordero también contribuyó con cuadrangular por los Yankees, que por cuarta vez han pegado vuela cercas en sus primeros nueve juegos.

Conoce más de Aaron Judge.

Aaron Judge inició su carrera en el béisbol universitario, jugando para la Universidad Estatal de Fresno. En 2013, fue seleccionado en el draft de la MLB por los Yankees en la primera ronda, con la selección número 32 en general.

Después de firmar con los Yankees, comenzó su carrera profesional en las ligas menores, jugando para los equipos afiliados a los Yankees, incluyendo los Charleston RiverDogs, los Tampa Yankees y los Trenton Thunder.

En 2016, Aaron Judge fue promovido a los Yankees e hizo su debut en Grandes Ligas el 13 de agosto de 2016.