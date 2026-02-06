Béisbol Juvenil 2026 | Conoce lo mejor de la jornada del día jueves 5 de febrero en el campeonato nacional
El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.
Panamá/La jornada del jueves 5 de febrero dejó actuaciones individuales de alto nivel, equipos clasificados y series al rojo vivo en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros, en el marco de la Ronda de Ocho.
Jugador del Día: Joshua Martínez
El gran protagonista de la noche fue Joshua Martínez, quien firmó una salida dominante para Panamá Oeste, trabajando 7.0 entradas completas, permitiendo pocas libertades a la ofensiva de Herrera y recetando 10 ponches.
El derecho realizó 113 lanzamientos, mantuvo un promedio de carreras limpias (ERA) de 2.57 y fue pieza clave en el triunfo que selló el boleto del “West” a las semifinales, tras vencer a Herrera en cinco juegos.
Equipo del Día: Panamá Oeste
Los del “West” se ganaron el reconocimiento colectivo al clasificar a semifinales con autoridad. Liderados desde el dugout por Dimas Ponce, la ofensiva respondió en el momento justo:
- Promedio ofensivo: .287
- Hits conectados: 10
- Carreras empujadas: 7
- Carreras anotadas: 8
Un equipo equilibrado entre pitcheo y bateo que cerró la serie con contundencia.
Fanaticada del Día: Panamá Metro
Cuando Metro gana, el estadio se siente, y este jueves no fue la excepción. La fanaticada metropolitana volvió a hacerse sentir en un día clave, acompañando a su equipo en un triunfo que los deja a una sola victoria de clasificar a semifinales. Ambiente, apoyo y presión constante desde las gradas: Metro es Metro.
Estado actualizado de las series – Ronda de Ocho
(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera
Panamá Oeste gana la serie 4-1
- Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste
- Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (10 episodios)
- Juego 3: Panamá Oeste 3-1 Herrera
- Juego 4: Panamá Oeste 7-4 Herrera
- Juego 5: Panamá Oeste 8-2 Herrera
(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este
Panamá Metro lidera la serie 3-2
- Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro
- Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro
- Juego 3: Panamá Metro 3-4 Panamá Este
- Juego 4: Panamá Metro 6-7 Panamá Este
- Juego 5: Panamá Metro 6-3 Panamá Este (11 episodios)
(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente
Coclé gana la serie 4-0
- Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (7 episodios)
- Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé
- Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente
- Juego 4: Coclé 10-0 Chiriquí Occidente (7 episodios)
(3) Chiriquí vs (6) Los Santos
Chiriquí lidera la serie 3-2
- Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí
- Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí
- Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos
- Juego 4: Chiriquí 3-1 Los Santos
- Juego 5: Chiriquí 6-7 Los Santos
Lo que viene
Para este viernes 6 de febrero, se disputará el sexto partido de la serie entre Chiriquí y Los Santos, un duelo clave que se jugará en el estadio Kenny Serracín de David, a partir de las 7:00 p.m., con la serie aún abierta y mucha tensión en el ambiente.