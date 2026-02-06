Béisbol Juvenil 2026 | Conoce lo mejor de la jornada del día jueves 5 de febrero en el campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Afición de Panamá Metro
Afición de Panamá Metro / Foto: Fedebeis

Panamá/La jornada del jueves 5 de febrero dejó actuaciones individuales de alto nivel, equipos clasificados y series al rojo vivo en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros, en el marco de la Ronda de Ocho.

Jugador del Día: Joshua Martínez

El gran protagonista de la noche fue Joshua Martínez, quien firmó una salida dominante para Panamá Oeste, trabajando 7.0 entradas completas, permitiendo pocas libertades a la ofensiva de Herrera y recetando 10 ponches.

El derecho realizó 113 lanzamientos, mantuvo un promedio de carreras limpias (ERA) de 2.57 y fue pieza clave en el triunfo que selló el boleto del “West” a las semifinales, tras vencer a Herrera en cinco juegos.

Equipo del Día: Panamá Oeste

Los del “West” se ganaron el reconocimiento colectivo al clasificar a semifinales con autoridad. Liderados desde el dugout por Dimas Ponce, la ofensiva respondió en el momento justo:

  • Promedio ofensivo: .287
  • Hits conectados: 10
  • Carreras empujadas: 7
  • Carreras anotadas: 8

Un equipo equilibrado entre pitcheo y bateo que cerró la serie con contundencia.

Fanaticada del Día: Panamá Metro

Cuando Metro gana, el estadio se siente, y este jueves no fue la excepción. La fanaticada metropolitana volvió a hacerse sentir en un día clave, acompañando a su equipo en un triunfo que los deja a una sola victoria de clasificar a semifinales. Ambiente, apoyo y presión constante desde las gradas: Metro es Metro.

Estado actualizado de las series – Ronda de Ocho

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Panamá Oeste gana la serie 4-1

  • Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste
  • Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (10 episodios)
  • Juego 3: Panamá Oeste 3-1 Herrera
  • Juego 4: Panamá Oeste 7-4 Herrera
  • Juego 5: Panamá Oeste 8-2 Herrera

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Panamá Metro lidera la serie 3-2

  • Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro
  • Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro
  • Juego 3: Panamá Metro 3-4 Panamá Este
  • Juego 4: Panamá Metro 6-7 Panamá Este
  • Juego 5: Panamá Metro 6-3 Panamá Este (11 episodios)

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Coclé gana la serie 4-0

  • Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (7 episodios)
  • Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé
  • Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente
  • Juego 4: Coclé 10-0 Chiriquí Occidente (7 episodios)

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Chiriquí lidera la serie 3-2

  • Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí
  • Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí
  • Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos
  • Juego 4: Chiriquí 3-1 Los Santos
  • Juego 5: Chiriquí 6-7 Los Santos

Lo que viene

Para este viernes 6 de febrero, se disputará el sexto partido de la serie entre Chiriquí y Los Santos, un duelo clave que se jugará en el estadio Kenny Serracín de David, a partir de las 7:00 p.m., con la serie aún abierta y mucha tensión en el ambiente.

