Béisbol Juvenil 2026 resultado| Panamá Metro vs Panamá Este: 'Metrillos' frenan a los 'Potros' en batalla de 11 episodios

Panamá/Panamá Metro rompió una racha de dos derrotas consecutivas al superar este jueves a Panamá Este, por 6 carreras a 3, en el quinto juego de su serie de la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que se extendió a 11 episodios.

Los nueve episodios reglamentarios del encuentro, realizado en el estadio Rod Carew, terminó empatado a dos anotaciones. En la parte alta de la décima entrada, el equipo metropolitano se puso al frente cuando Carlos Sánchez anotó la tercera carrera mediante un elevado de sacrificio de Carlos Peraza.

Los 'Potros' de Panamá Este ripostaron en la parte baja del décimo capítulo con un sencillo productor de una 'rayita' de Diego Caicedo. No obstante los 'Metrillos' rompieron nuevamente la paridad en la pizarra con tres anotaciones en la undécima entrada.

Pablo Arosemena pegó un triple productor de dos carreras en el episodio 11 que le devolvió la ventaja a la representación de la capital. Luego Anderson Cousins dio un hit que fabricó la 'rayita' que cerró la cuenta y selló el triunfo para los 'Metrillos'.

Fabián Carrera permitió cinco imparables y tres carreras, dio cuatro ponches y tres bases por bolas en un relevo de seis episodios y un tercio para ser el lanzador ganador.

El refuerzo Adrián Fuentes salió de la tercera base, subió al montículo y cargó con la derrota en una labor de un episodio y dos tercios en los que toleró dos incogibles y tres carreras con tres ponches propinados.

Luis Rivera bateó tres hits en cinco turnos y anotó una carrera por Panamá Metro. Anderson Cousins de 3-1 con una empujada y Pablo Arosemena de 4-1 con una anotada y tres impulsadas.

Por Panamá Este, Samuel Urriola de 3-1.Kenneth Belgrave de 4-1 con una carrera empujada, Adrián Rivera de 5-1 con una anotada y Adrián Fuentes de 5-1 con una anotada.

Panamá Metro aventaja a Panamá Este en la serie por marca de tres victorias y dos derrotas. El sexto juego se realizará el sábado 7 de febrero en el Rod Carew desde las 7:00 p.m.

Estado de las series

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Panamá Oeste gana la serie 4-1

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Herrera 4-3 Panamá Oeste Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios) Juego 3: Panamá Oeste 3-1 Herrera

Panamá Oeste 3-1 Herrera Juego 4: Panamá Oeste 7-4 Herrera

Panamá Oeste 7-4 Herrera Juego 5: Panamá Oeste 8-2 Herrera

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Panamá Metro lidera la serie 3-2

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 3: Panamá Metro 3-4 Panamá Este

Panamá Metro 3-4 Panamá Este Juego 4: Panamá Metro 6-7 Panamá Este

Panamá Metro 6-7 Panamá Este Juego 5: Panamá Metro 6-3 Panamá Este (Finalizado en 11 episodios)

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé gana la serie 4-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

Chiriquí Occidente 4-5 Coclé Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

Coclé 4-1 Chiriquí Occidente Juego 4: Coclé 10-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 3-2

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Los Santos 1-6 Chiriquí Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos

Chiriquí 5-6 Los Santos Juego 4: Chiriquí 3-1 Los Santos

Chiriquí 3-1 Los Santos Juego 5: Chiriquí 6-7 Los Santos

Lo que viene

Para el viernes 6 de febrero, se tiene programado el sexto partido de la serie de Ronda de Ocho entre Los Santos y Chiriquí. Ese encuentro se realizará en el estadio Kenny Serracín de David y comenzará a las 7:00 p.m.