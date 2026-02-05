Béisbol Juvenil 2026| Resultados del miércoles 4 de febrero, estado de las series y próximos partidos de la Ronda de Ocho del campeonato nacional

Sintoniza el quinto partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el jueves 5 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La sexta jornada de la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil demostró que ningún equipo puede darse por perdido hasta que caiga el último out.

En las siguientes líneas daremos una reseña de lo ocurrido en los tres partidos programados para esta fecha correspondiente al miércoles 4 de febrero de 2026.

Panamá Metro 6-7 Panamá Este

Tres carreras en la parte baja del octavo episodio le dieron a los 'Potros' de Panamá Este una ventaja que pudo conservar para llevarse la victoria y empatar la serie ante los 'Metrillos' en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Gabriel Carrera fue el lanzador ganador tras un relevo de cuatro entradas en las que permitió tres imparables y dos carreras con dos ponches y tres bases por bolas. En tanto Cristian Navarro cargó con la derrota.

Adrián Fuentes pegó tres hits en cinco turnos con dos carreras anotadas y tres empujadas por Panamá Este. Joey Wood de 4-2 con dos anotadas y Eduardo Rodríguez de 5-2 con dos remolcadas.

Por Panamá Metro, Caleb Rivera de 4-2 con dos carreras impulsadas. Edgardo Recuero de 4-2 con una anotada, Robert Sánchez de 4-1 con dos empujadas.

Ambos equipos tiene dos triunfos en cuatro partidos realizados en esta serie.

Chiriquí 6-7 Los Santos

Los santeños se recuperaron de una desventaja de cuatro carreras para vencer a los chiricanos en el quinto juego de su serie que se llevó a cabo en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Chiriquí estaba al frente en la pizarra por 6 carreras a 2 hasta que Los Santos se acercó con tres anotaciones en la parte baja del séptimo episodio las que fueron anotadas por Justin Gill, Carlos Wilson y José Palomino.

Los santeños marcaron la diferencia en la parte baja del noveno episodio. Darian García conectó un doble y produjo la carrera del empate que fue anotada por Palomino. Luego Edgar Frías bateó un sencillo que remolcó a Miguel Jaén para que anotara la carrera del triunfo.

Brandy Mendoza lanzó tres episodios y dos tercios en los que toleró tres incogibles y dos carreras con dos ponches y tres bases por bolas para acreditarse el triunfo. La derrota fue para Johan Camarena.

Justin Gill bateó de 4-3 con una carrera anotada por Los Santos. Darian García de 5-2 con dos remolcadas y Edgar Frías de 4-1 con dos impulsadas.

Por Chiriquí, Henry Pinzón de 4-3 con una carrera anotada y tres empujadas. Hilder Miranda de 3-1 con dos remolcadas y Joans Montenegro de 5-1 con una anotada.

Esta fue la segunda victoria de los santeños en cinco partidos por lo que la serie se extiende a un sexto juego que se realizará el viernes 6 de febrero en el estadio Kenny Serracín de David.

'Los Vaqueros' de Oeste se coloca a una victoria de clasificar a las semifinales luego de vencer a los herreranos en el cuarto partido de su serie realizado en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Luis Navarro tuvo una apertura de cinco episodios en los que permitió cinco imparables y dos carreras, propinó cuatro ponches y cuatro bases por bolas para ser el lanzador ganador. Eddie Miller cargó con la derrota

Edward Delgado bateó de 3-2 y anotó una carrera por Panamá Oeste.

Esta fue el tercer triunfo del equipo del 'West' en cuatro juegos realizados.

Estado de las series

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Panamá Oeste lidera la serie 3-1

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Herrera 4-3 Panamá Oeste Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios) Juego 3: Panamá Oeste 3-1 Herrera

Panamá Oeste 3-1 Herrera Juego 4: Panamá Oeste 7-4 Herrera

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Serie empatada 2-2

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 3: Panamá Metro 3-4 Panamá Este

Panamá Metro 3-4 Panamá Este Juego 4: Panamá Metro 6-7 Panamá Este

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé gana la serie 4-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

Chiriquí Occidente 4-5 Coclé Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

Coclé 4-1 Chiriquí Occidente Juego 4: Coclé 10-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 3-2

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Los Santos 1-6 Chiriquí Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos

Chiriquí 5-6 Los Santos Juego 4: Chiriquí 3-1 Los Santos

Chiriquí 3-1 Los Santos Juego 5: Chiriquí 6-7 Los Santos

Próximos partidos

Dos encuentros forman parte de la cartelera del jueves 5 de febrero en la Ronda de Ocho y son los siguientes:

Panamá Oeste vs Herrera (Estadio Claudio Nieto/ Juego 5/ Transmite TVMAX )

) Panamá Metro vs Panamá Este (Estadio Rod Carew/ Juego 5)

Ambos juegos iniciarán a las 7:00 p.m.