Béisbol Juvenil 2026| Estos son los lanzadores abridores en los partidos de la primera jornada de la Ronda de Ocho

Panamá/Cuatro equipos ponen en marcha la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, por lo que están dispuestos a arrancar sus respectivas series con una victoria. Para ello han designado a los lanzadores que serán sus abridores y que esperan les encaminen a ese objetivo inmediato.

Chiriquí Occidente ante Coclé y Los Santos frente a Chiriquí son los partidos de esta fecha. A continuación detallamos quienes serán los encargados de las aperturas para esos encuentros.

Darwin Santos (Chiriquí Occidente): Durante la fase regular tuvo cuatro aperturas. Su récord fue de una victoria y una derrota y un juego salvado. Además tuvo una efectividad de 3.41 con un WHIP de 1.42.

En sus presentaciones, Santos registró 21 episodios y un tercio en los que acumuló 24 ponches y 11 bases por bolas.

Alex Flores (Coclé): El serpentinero coclesano trabajó en rol de relevo durante la fase anterior y tuvo un salvamento. En seis episodios y dos tercios tuvo cuatro ponches y ocho bases por bolas. Su efectivad fue de 4.35 y su WHIP de 2.26.

Franklin Cárdenas (Los Santos): El santeño abrió en cinco juegos de la ronda regular y tuvo marca de dos triunfos y dos pérdidas.

Cárdenas acumuló 22 entradas, dio 21 ponches y 19 bases por boles. También registró una efectividad de 4.09 y un WHIP de 5.09.

Jonathan Guerra (Chiriquí): El lanzador chiricano tuvo cinco aperturas en las que trabajó un total de 23 episodios. Su marca fue de dos victorias sin derrotas con 3.13 de efectividad y 1.17 de WHIP. También propinó 28 ponches y otorgó seis bases por bolas.

Sus equipos tienen sus esperanzas, de arrancar bien en esta ronda, depositadas en estos cuatro jóvenes. ¿Cómo responderán a este desafío? Al final de la noche, lo sabremos.

